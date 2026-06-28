Pécelen az önkormányzat már június 24-étől korlátozó intézkedéseket vezetett be a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. kérésére, így nappali locsolási tilalom lépett életbe és reggel 6 és este 22 óra között tilos ivóvízzel öntözni vagy medencét tölteni.
Több mint ötven Pest vármegyei településen korlátozzák a vízfogyasztást
Van, ahol már korábban elrendelték, de nem történt semmi.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!