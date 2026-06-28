Több mint ötven Pest vármegyei településen korlátozzák a vízfogyasztást

Pécelen az önkormányzat már június 24-étől korlátozó intézkedéseket vezetett be a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. kérésére, így nappali locsolási tilalom lépett életbe és reggel 6 és este 22 óra között tilos ivóvízzel öntözni vagy medencét tölteni.