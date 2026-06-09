Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter (Forrás: Youtube)
Kiderült, mekkora megtakarítással rendelkezik Ruszin-Szendi Romulusz
Óbudai lakás, garázs, edelényi családi ház és több mint húszmillió forintos megtakarítás szerepel Ruszin-Szendi Romulusz vagyonnyilatkozatában. A honvédelmi miniszternek emellett autója és motorkerékpárja is van.
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