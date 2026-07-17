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Mindent a lájkokért: gyerekekkel parádézott Magyar Péter

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A kormányfő és csapata egy tegnap közzétett, hangulatosnak szánt bejegyzésében csaknem minden, gyermekek videózásával kapcsolatos szabályt megszegtek.

Gábor Márton
2026. 07. 17. 9:00
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Hatlaczki Balázs
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Nem ez az első eset, hogy a Tisza Pártnál gyerekeket használnak a népszerűségük növeléséhez. Emlékezetes, hogy Magyar Péter rendszeresen járta a gyermekotthonokat és tett úgy, mintha ő éppen az ott lakó gyermekekért aggódna, miközben ezzel csupán az önös politikai érdekeit akarta kielégíteni és népszerűséget generálni azzal, hogy megmutatja, hogy ő törődik a gyerekekkel. Bár a gyermekekhez elkutatott ajándékai szép gesztust jelentettek, az mégis csak sokaknak szemet szúrt, hogy ezekből az ajándékátadásokból és látogatásokból mindig hatalmas médiaeseményt csinált. 

Azt, hogy az egész csak egy kampányfogás lehetett az új miniszterelnök részéről, az az eset is mutatja, amikor egy alkalommal az általa megosztott képek miatt bukott le. Magyar Péter a tiszadobi otthonról mutatott be képeket, amelyekkel az ott uralkodó „szörnyű állapotokra” akarta felhívni a figyelmet. A valóság azonban hamar szembejött, és kiderült, hogy azért volt olyan állapotban az épület, mert éppen felújítják. De az is beszédes, hogy a Tisza Párt elnöke rendszeresen botrányosan viselkedett a látogatásai közben, több alkalommal kezdett vitázni a gyermekvédelemben dolgozókkal, amiket szintén élőben közvetített.

Mint ismert, a 2018-as kampányban egy ehhez hasonló felvételér Orbán Viktor miniszterelnököt a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 350 ezer forintra büntette. A balliberális média pedig Orbán Viktor óvodai pedofíliájának nevezte az esetet, így írtak róla. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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