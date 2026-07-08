Már jövő héten szavazhat a parlament a lex Sulyokról

A Miniszterelnökség vezetője szerint a tárgyalandó törvényjavaslatok tartalmazzák a rendvédelmi szervek szervezeti átalakítását, a köznevelési intézmények működésének hatékonyabbá tételét, szakmai autonómiájának növelését, a közegészségügyi feladatellátás fejlesztését, valamint a gyermekvédelmi szabályozás hatékonyságát szolgáló rendelkezéseket. Ruff Bálint szerint a javaslatok elfogadásának elhalasztása késleltetné a szükséges szervezeti és szakmai intézkedések végrehajtását, valamint hátrányosan befolyásolhatná az érintett közfeladatok ellátásának hatékonyságát.

Csütörtökön tüntetés lesz

Mindenkit várunk július 9-én, csütörtökön a Sándor-palota elé szervezett tüntetésünkön, aki tiltakozni kíván a Tisza Párt önkényuralmi törekvései ellen – jelentette ki lapunknak Szűcs Gábor a Fidesz országgyűlési képviselője. A Fidesz bejelentette, a szavazást bojkottálják.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Ladóczki Balázs)