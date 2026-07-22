Ruszin-Szendi Romulusz: Mindenki büszkén emlékszik a nándorfehérvári hősökre

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A diadal 570. évfordulóján megkoszorúzták Hunyadi János szobrát.

2026. 07. 22. 15:39
Fotó: Mirkó István
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A rendezvényen Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Kun Szabó István altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese és Maruzs Roland ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka megkoszorúzta Hunyadi János szobrát.

1456. július 22-én a Nándorfehérvárt (a mai Belgrádot) védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán várost ostromló hadaira, megállítva ezzel 70 évre a törökök további európai térnyerését és Magyarország meghódítására irányuló próbálkozását. Ehhez mérhető győzelmet addig soha nem aratott keresztény sereg a szultáni haderő felett. Az Országgyűlés ennek emlékére 2011. július 4-én a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította július 22-ét.

 

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