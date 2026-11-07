Bíróság dönthet az ügynökaktákról: sérelemdíjat is követelhetnek a meghurcoltak

A személyes adattal visszaélés bűncselekménye szintén felmerülhet, de annak megállapításához sem elegendő önmagában a gondatlan adatkezelés.
A szakértő ezért úgy véli, hogy az érintettek számára a polgári per kínálhatja a leginkább célravezető jogorvoslati lehetőséget.
Ifj. Lomnici azt tanácsolja a tévesen ügynöknek minősített személyeknek és hozzátartozóiknak, hogy dokumentálják a hibás adatközlést, kérjenek hivatalos állásfoglalást és bocsánatkérést, majd jogi képviselő segítségével mérlegeljék a hatósági panasz vagy a bírósági eljárás megindítását.
Az alkotmányjogász szerint a gyors helyesbítés és a felelősségvállalás enyhítheti a történtek következményeit, de nem zárja ki, hogy az érintettek jogi úton kérjenek elégtételt.