Bíróság dönthet az ügynökaktákról: sérelemdíjat is követelhetnek a meghurcoltak

Mint megírtuk, a tévesen ügynöknek minősített személyek között szerepelt Lezsák Sándor korábbi fideszes országgyűlési képviselő is. Az adatbázis körüli botránynak politikai következményei is voltak: a Fidesz Tarr Zoltán lemondását követelte, a történtekért a Tisza-kormány felelősségét hangsúlyozva.

Az ÁBTL elismerte a tévedést és bocsánatot kért Lezsák Sándortól, aki bírósági eljárást helyezett kilátásba. A Fidesz–KDNP a Nyitottakták.hu leállítását és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter lemondását követelte, míg Lezsák Anna, az érintett politikus lánya a levéltár főigazgatójának távozását sürgette. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán bocsánatot kért Lezsáktól.

Péntek reggel Cseh Gergő Bendegúz az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a Kossuth rádió Felkelő című műsorában kijelentette, a hibáért az első számú vezetőnek kell vállalni a felelősséget. Szerinte szakmailag úgy tisztességes, ha elhárítják a hibát, és utána felajánlja a fenntartónak a lemondását.