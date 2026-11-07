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Bíróság dönthet az ügynökaktákról: sérelemdíjat is követelhetnek a meghurcoltak

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Bíróság dönthet az ügynökaktákról: sérelemdíjat is követelhetnek a meghurcoltak

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Akár komolyabb sérelemdíjat is követelhetnek azok, akiket tévesen tüntettek fel állambiztonsági hálózati személyként a november 4-én elindított Nyitottakták.hu adatbázisában – derül ki ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogásznak a Magyar Nemzet megkeresésére adott elemzéséből. A szakértő szerint az ügyben nem csupán adatkezelési hibáról van szó: a téves besorolás az érintettek jó hírnevét és személyiségi jogait is sérthette.

Kárpáti András
2026. 11. 07. 6:20
Bíróság dönthet az ügynökaktákról: sérelemdíjat is követelhetnek a meghurcoltak
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a téves ügynökbesorolás súlyos személyiségi jogsértést jelenthet. Forrás: Facebook

A személyes adattal visszaélés bűncselekménye szintén felmerülhet, de annak megállapításához sem elegendő önmagában a gondatlan adatkezelés.

A szakértő ezért úgy véli, hogy az érintettek számára a polgári per kínálhatja a leginkább célravezető jogorvoslati lehetőséget.

Ifj. Lomnici azt tanácsolja a tévesen ügynöknek minősített személyeknek és hozzátartozóiknak, hogy dokumentálják a hibás adatközlést, kérjenek hivatalos állásfoglalást és bocsánatkérést, majd jogi képviselő segítségével mérlegeljék a hatósági panasz vagy a bírósági eljárás megindítását.

Az alkotmányjogász szerint a gyors helyesbítés és a felelősségvállalás enyhítheti a történtek következményeit, de nem zárja ki, hogy az érintettek jogi úton kérjenek elégtételt.

Mint megírtuk, a tévesen ügynöknek minősített személyek között szerepelt Lezsák Sándor korábbi fideszes országgyűlési képviselő is. Az adatbázis körüli botránynak politikai következményei is voltak: a Fidesz Tarr Zoltán lemondását követelte, a történtekért a Tisza-kormány felelősségét hangsúlyozva.

Az ÁBTL elismerte a tévedést és bocsánatot kért Lezsák Sándortól, aki bírósági eljárást helyezett kilátásba. A Fidesz–KDNP a Nyitottakták.hu leállítását és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter lemondását követelte, míg Lezsák Anna, az érintett politikus lánya a levéltár főigazgatójának távozását sürgette. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán bocsánatot kért Lezsáktól. 

Péntek reggel Cseh Gergő Bendegúz az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a Kossuth rádió Felkelő című műsorában kijelentette, a hibáért az első számú vezetőnek kell vállalni a felelősséget. Szerinte szakmailag úgy tisztességes, ha elhárítják a hibát, és utána felajánlja a fenntartónak a lemondását. 

 

Borítókép: ifj. Lomnici Zoltán. Forrás: Facebook

 

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