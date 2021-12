Öt nevetséges pereskedés a technológia világából

Most azonban leginkább olyan röhejes esetekről lesz szó, amikor valaki egyszerűen csak tudatlan volt, de azért bíróságon próbálta bizonyítani az igazát. És szó esik egy különleges felperesről is, ő Naruto, a majom – tudtuk meg az Origo.hu cikkéből.

Felsétált az autópályára, mert a Google azt mondta

Kétségtelen, hogy a Google Térkép és az abba épített navigáció nagyon hasznos dolog, de azért nem minden esetben érdemes vakon követni az utasításait, különben úgy járhatunk, mint Lauren Rosenberg. A hölgy még 2011-ben sétált fel egy autópályára, mert a program azt javasolta neki, és ahelyett, hogy használta volna kicsit az eszét, ezt meg is tette. Sajnos el is ütötték, és nagyon súlyosan megsérült, majd beperelte a Google-t és az autó sofőrjét is. Természetesen az ügyet kidobta a bíróság.

Az autós, aki vakon követte a navigációt

Ehhez hasonló eset történt egy Robert Jones nevű brit úriemberrel is, aki annyira megbízott a TomTom navigációs készülékében, hogy végül valamilyen úton-módon egy olyan keskeny hegyoldali ösvényre szorult be, ahonnan már nem tudott kijönni. Végül a rendőrség és egyéb szervek összesen kilenc órán keresztül küzdöttek a helyzettel, mire valahogy vissza tudták vontatni Jones autóját, és ehhez szükség volt egy traktorra, valamint három quad motorra. Jones természetesen perelt, a bíróság pedig közölte vele, hogy a józan eszét kellett volna használnia, és még meg is büntették gondatlanságért.

A hölgy, aki allergiás a processzorra

2002-ben egy holland hölgy beperelte először a gazdasági minisztériumot, majd az Intel processzorgyártó óriást is. Azt állította ugyanis, hogy míg a korábbi 486-os processzorokkal nem volt semmilyen problémája, az újabb Pentium processzoroknak valamiféle olyan kisugárzása van, ami megbetegíti őt, egészen konkrétan csalánkiütései lesznek. Állítása szerint emiatt el kellett hagynia a munkahelyét, és pert indított, hogy a veszteségeit kompenzálják az érintett felek. Mondanunk sem kell, hogy a bíróság elhajtotta a fenébe.

Nem állít szépeket a kereső

Mindenki ismeri a Google keresőjének azt a funkcióját, hogy ha elkezdünk írni a keresősávba, akkor ő megpróbálja kitalálni, hogy mire is gondolunk, és felajánl mindenféle lehetőséget. Ezt leginkább az alapján teszi, hogy mások milyen kontextusban kerestek rá az adott szóra, vagy jelen esetben személyre. Amikor ez a funkció még csak a szárnyait boncolgatta, meglehetősen kellemetlen helyzetek adódtak, amik végül perekkel is zárultak: Bettina Wulf, az egykori német elnök, Christian Wulff feleségét például prostitúcióval kapcsolta össze a kereső. A bíróság a végén arra kötelezte a Google-t, hogy tisztítsa meg a rendszert az ilyen jelenségektől Németországban.

Lehetnek egy majomnak szerzői jogai?

Valószínűleg sokan hallottak erről az esetről: David Slater természetfotós Celebesz szigetén egy majomnak (akinek állítólag Naruto a neve) adta a fényképezőjét, az állat pedig csinált egy mosolygós szelfit, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Slater és mások (például a Wikipedia) persze használták a képet, azonban megjelent a mindig túlbuzgó állatvédő szervezet, a PETA, akik azt állították, hogy a kép szerzői jogai a majmot illetik meg, és beperelték Slatert. Az ügy hosszú évekig húzódott, megjárt egy rakás bíróságot, ami a fotóst anyagilag tönkrevágta, ám végül az Egyesült Államok szövetségi bírósága kimondta, hogy az állatok nem perelhetnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)