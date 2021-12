Igazi magyar nagyágyú gazdagítja a prémium erősítők választékát

Van a zeneőrülteknek egy viszonylag kis közössége, akik nem elégszenek meg egy jobb hifirendszer által szolgáltatott hangminőséggel sem. Ezek azok az emberek, akik szinte semmilyen minőséggel nem elégedettek teljesen, így mindig a minél jobb és jobb hangminőséget keresik. Ezért pedig nagyon komoly összegeket is hajlandóak fizetni.

Létezik azért egy szintje ezeknek a készülékeknek, ahol egy megfelelő rendszerbe illesztve már bőven hallani a hangminőség különbséget, mondjuk egy „mezei” hifi-torony szintjéhez képest, de még nem kell kifizetnünk egy budai villa árát ezért a különbségért. Ezen a vékony mezsgyén mozognak a magyar Audio Hungary Qualiton nevű készülékei is, melyek közül az Origo most az X200-as típusszámú elektroncsöves erősítőt kapták meg egy teszt erejéig.

Ez az erősítő bizony a picivel kétmillió forint feletti árával messze nem a „gazdaságos” kategória. Az indokolható szint viszont, bármennyire hihetetlen, valahol ezen a területen mozog – állapította meg az Origo csapata.

Amikor minden a helyére került, a csövek a foglalatban, a kábelek a csatlakozókban, akkor végre eljön a pillanat, hogy felkapcsolhatjuk a készülékház bal oldalának hátsó részén található főkapcsolót. Nincs szem előtt, az igaz, de az biztos, hogy ha egyszer bekapcsoltuk, már nem nagyon akarjuk majd kikapcsolni. Egyrészt mert olyan szépen szól a rendszer, másrészt, mert nem árt, ha a csövek mindig üzemmeleg állapotban várják az alkalmat, hogy megszólaltathassák kedvenc zenéinket.

Mi meg is ragadtuk ezt az alkalmat és beizzítottuk kezdetnek Dave Brubeck, Blue Rondo A La Turk című klasszikusát és itt már más dolgunk nem is volt, mint hátradőlni és élvezni a zenét. A gyönyörű zongora és a kivételesen tiszta cin az első pillanatokban megadta az alaphangulatot, aminél nem is ment lejjebb az élvezeti szint, mindegy, milyen hangszer érkezett a színpadra. Ami egyébként nagyon pontosan behatárolható volt, szinte centire ki lehetett volna mérni, hogy merre ült a billentyűs, hol volt a dobos és a többiek

– írja az Origo teszt-csapata.