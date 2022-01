Sokkal többet ülünk a számítógépnél, mint a járvány előtt

Észleljük a romlást

A válaszadók többsége (54 százalék) tisztában van azzal, hogy a hosszabb képernyő előtt töltött idő negatív hatással lehet a látásukra, és sokan számoltak be különféle szemproblémákról. A leggyakoribb tünetek a szem fáradtsága (45 százalék), a csökkent látásélesség (23 százalék), valamint a szemszárazság (25 százalék).

Ugyanakkor mindössze a magyarok alig több mint harmada (36 százalék) százaléka tesz is aktívan a szemproblémák megelőzéséért. E válaszadói kör kétharmada hosszabb szüneteket iktat be, hogy a szemfáradságot csökkentse, 40 százalékuk szemcseppet használ, 44 százalékuk pihenteti a szemét, negyedük pedig különféle szemerősítő gyakorlatokat is végez.

Megvédi a szemünket a technológia, mégsem ismerjük

A felmérésből kiderül, hogy a túlnyomó többség laptopot használ a munkavégzésére, de a laptopok szemvédő technológiáját alig ismerik. A válaszadók 48 százaléka nem ismeri, a kékfény-csökkentést, háromnegyedük soha nem hallott még a képernyővillogás-csökkentő funkcióról, ahogy arról sem, hogy nemzetközi tanúsítvánnyal látják el a kékfény-csökkentéssel rendelkező, szemet kímélő eszközöket.

Érdekes módon arra a kérdésre, hogy számít-e ezeknek a funkcióknak a megléte egy laptop vásárlásakor, a válaszadók 66 százaléka válaszolt igennel, és csak tizedük nem értett egyet. Azonban nem ez a legfontosabb tényező - a processzor minősége, az ár, a képernyő mérete és az akkumulátor kapacitása nagyobb szerepet játszik a készülék kiválasztásában.

A felmérésünk fontos célja volt felhívni a figyelmet arra, hogy odafigyeléssel és tudatossággal sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk a szemünket a képernyő ülés előtt negatív hatásaitól– hangsúlyozta Nagy Ivett, a Huawei Technologies Hungary Fogyasztói Üzletágának marketing igazgatója.

A digitális szem megerőltetés megelőzése

A kék fénynek való túlzott kitettség az úgynevezett digitális szemfáradtság tünetegyütteshez vezethet. A kék fény szabályozza az emberi cirkadián ritmust (napi biológiai óra), és befolyásolja a kognitív képességeket, a memóriát és a hangulatot. Ezért a digitális eszközök közvetlenül elalvás előtti túl hosszú használata napközbeni fáradtságot okozhat. A kék fény csökkentése ezért különösen fontos, ha hosszú időt töltünk a laptop előtt.

Intelligens háttérvilágítás-beállítás a szemfáradság ellen

A képernyő-frissítési gyakoriságnak elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy ne okozzon szemet fárasztó, villogó érzést.

