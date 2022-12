3D nyomtatóval hoztak létre új szervet

A Toulouse Egyetemi Kórház és a francia Claudius Regaud Intézet sebészei sikeresen beültettek egy 3D-nyomtatott orrot, amelyet a beteg karjára növesztettek – írja az Interesting Engineering.

A 3D nyomtatás lehetővé teszi, hogy rétegekből felépítve, mondhatni a semmiből készítsünk tárgyakat. A technikát szerte a világon már sok mindenre használták házak és iskolák építésétől egészen a lőfegyvergyártásig.

Segítségével nemcsak nagy méretű szerkezetek készíthetők, hanem olyan aprók is, mint az ereink, amelyek egy napon, remélhetően, a szív- és keringési rendszer betegségeinek kezelésére is alkalmasak lesznek. A belgiumi székhelyű Cerhum technológiája már ma elérhető, és Európában engedélyezték is alkalmazását a betegeken.