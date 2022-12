Az Egyesült Államokban való tavaszi debütálását követően most nyolc európai országban is elérhetővé vált az Apple otthoni kütyüjavítási lehetősége. Ennek keretében közvetlenül a vállalattól beszerezhetőek egyes cserealkatrészek bizonyos iPhone és Mac számítógépekhez, plusz a javítások elvégezéséhez szükséges profi szerszámkészlet is bérelhető a vállalattól.