A globális elit nem bír magával: máris rátámadtak Magyarországra!

A globális körök, a brüsszeli elit, a Soros-hálózat, az őket kiszolgáló médiabirodalom kivárta, hátha győz az általuk bőségesen támogatott balliberális ellenzék Magyarországon. Legnagyobb bánatukra esélye sem volt az ellenzéknek, sőt, a Fidesz–KDNP 2010-et is beleszámítva az eddigi legjobb eredményét érte el, listán 53 százalékot szerzett! Ez megbocsáthatatlan, ezért úgy döntöttek, hogy az Orbán-kormány, s ezen keresztül az „ostoba” és „náci” magyar nép ellen azonnal megindítják a támadást, nem várhatnak még egy hetet sem, minden perc drága. Rettentő haragjukkal le kell sújtsaniuk az országra. A cél nem lehet más: Hungary must perish! (Magyarországnak pusztulnia kell!)

Döbbenetes módon már kedden (!) bejelentette kedvencünk, Ursula von de Leyen európai bizottsági elnök, hogy megindítják Magyarországgal szemben az egyes uniós források befagyasztását is lehetővé tévő jogállamisági mechanizmust, vagy inkább eljárást. Jól tudjuk, hogy erről a mechanizmusról még 2020 végén döntött az Európai Tanács, s 2021-ben életbe is lépett, de Magyarország és Lengyelország az Európai Bírósághoz fordult ennek jogszerűségét megkérdőjelezve, ám ez év februárjában a bíróság – nagyon nem meglepő módon, hiszen a bíróság is globalista és föderalista – elutasította a két ország keresetét. Ezek után élesíteni lehetett azt, de a brüsszeli elit álságos módon megvárta a magyar választást, na nem azért – ne legyünk naivak-, hogy ne szóljanak bele a választási verseny kimenetelébe, hanem azért, mert nagyon bíztak a baloldal győzelmében, és ha ez megtörtént volna, akkor bizonyára nem siették volna el az eljárás elindítását…

De ez még nem elég: ma, szerdán az Európai Parlament tárgyalja-tárgyalta a Magyarországgal szemben még 2018-ban, a hírhedt Sargentini-jelentéssel elindult, 7-es cikkelynek megfelelő, úgynevezett atombomba-eljárást, amelynek a végén akár a szavazati jogát is megvonhatják Magyarországnak az unión belül, ami tulajdonképpen egyenlő lenne a páriává válással, az unióból való kiutálásunkkal.

Itt tartunk…