Ursula von der Leyennek távoznia kell a hivatalából!

Harmadszor: Ursula von der Leyenről lehullott a lepel, kiderült, hogy ő valóban nem más, mint a globális elit bábja, küldött embere. Jómagam a Ki áll Ursula von der Leyen mögött? című, a Magyar Nemzetben szeptember 3-án megjelent cikkemben már leírtam, hogy Ursula ezer szálon kötődik a mélyállamhoz, amelynek egyik leglátványosabb jele, hogy négyszer (!) vett részt a Bilderberg-csoport ülésein, először 2015-ben és 2016-ban, majd egy év kihagyás után 2018-ban és 2019-ben, az utóbbi után pedig néhány héttel később „megválasztódott” az Európai Bizottság élére.

A négyszeri, egyébként német viszonylatban csúcsnak számító részvételi aránya nyilvánvalóan bizonyítja, hogy elnyerte Klaus Schwabék, Rockefellerék, Rotschildék, s persze Soros György bizalmát, már csak azért is, mert szoros kapcsolatot ápol a Világgazdasági Fórumot vezető Klaus Schwabbal.

De arról is írtam, hogy az amerikai deep state (mélyállam) kapcsolatai is kiválók, hiszen tanácsadói között szerepel Peter Piot, aki többek között a Bill and Melinda Gates Alapítvány egyik vezetője volt, valamint David M. Rubenstein úr, dúsgazdag vállalkozó, aki egyszerre tagja több globalista szervezetnek, például a Külkapcsolatok Tanácsának és az Atlanti Tanácsnak, és láss csodát, utóbbi szervezet magas kitüntetést adományozott a mi Orsolyánknak…

Teljesen igaza van Zbigniew Ziobro lengyel külügyminiszternek, aki azt mondta, hogy Ursula von der Leyen igazi neve: zsaroló.

Orbán Viktor nemrég azt mondta, az a baj, hogy az uniónak nincsenek igazi vezetői.

Az unió vezetése valahol máshol van…

Ursula von der Leyennek a nyilatkozata után távoznia kell. Persze csak akkor, ha az unió nem egy következmények nélküli unió.

