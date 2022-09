Készülnek a szuverenisták ellenfelei

A közgyűlésen a tervek szerint felszólalt vagy felszólal – többek között – Joe Biden amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, bemutatkozó beszédet mondhat Liz Truss brit miniszterelnök, valamint Ebrahim Raiszi iráni elnök is, s persze sok más felszólaló, így Magyarország képviseletében Novák Katalin köztársasági elnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is szót kapott. Itt minden megy tehát a szokásos menetrend szerint, egy héten át. Nem mellékes, hogy megfigyelőként 115 pénzügyi (!), kormányzati, érdekvédelmi és civil, NGO-szervezet (!) is jelen van a közgyűlésen.

Igen ám, de most először, az ENSZ-közgyűléssel párhuzamosan két globális szervezet is összejövetelt tart vagy tartott, „véletlenül” éppen ebben az időszakban, s „véletlenül” éppen New Yorkban. Az egyik a Clinton Global Initiative (CGI) nevű szervezet, amely hat év után tartott egy újabb csúcstalálkozót szep­tember 19–20-án, a volt amerikai elnök és felesége, valamint lányuk, Chelsea Clinton voltak a házigazdák. A szervezet azt állítja magáról: „Egyedülálló modellje révén a CGI támogatja a partnereket a cselekvésre irányuló kötelezettségvállalások kidolgozásában – új, konkrét és mérhető fellépéseket az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség, az egészségügyi méltányosság, valamint az inkluzív gazdasági fellendülés és növekedés terén”. Figyelmükbe ajánlom az inkluzív (befogadó) szót, mert ez lett a globalista szervezetek és elitek egyik kulcsszava a jövő tervezése kapcsán, főként az „inkluzív kapitalizmus” szóösszetételben – állandóan erre hivatkozva írnak és beszélnek egy új világról, amelyben a kapitalizmus majd a végtelen nyitottságáról és humanizmusáról ismerszik meg…

A Clinton-féle szervezet rendezvényén állítólag mintegy ezer (!) ember jött össze, akik lényegében véve a világ gigászi multicégeinek a vezetői, vezérigazgatói. De azért, hogy még látványosabb és exkluzívabb legyen az egész rendezvény, a tervek szerint felszólal(t) többek között Melinda Gates, Matt Damon színész, Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója, Eric Adams, New York City polgármestere, Kathy Hochul, New York állam kormányzója, Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója, Cindy McCain, a volt elnök özvegye, diplomata és a CNN műsorvezetője, Fareed Zakaria politológus – utóbbi egyébként a CFR, vagyis a Külkapcsolatok Tanácsának is a tagja.

Érdemes megemlíteni, hogy a Clinton-szervezet szponzorai között olyan cégek találhatók, mint a Barclays, a Bloomberg, a Cisco, a Rockefeller Company, a Ford Alapítvány, természetesen a Bill and Melinda Gates Alapítvány (ők hol nincsenek ott?), a HP, a Microsoft és mások. Nem jelentéktelen lista…

A másik globalista szervezet pedig a WEF, azaz a Világgazdasági Fórum, amely 2020-ban meghirdette a Great Resetet, a Nagy Újrakezdést, ami 2030-ig elhozná a világ számára a paradicsomi jövőt, a technokraták által irányított liberális neokommunizmust. (Természetesen ezt ők nem így nevezik.) Új jelszavuk, amit állandóan felmondanak, a „Build Back Better!” (Építsd vissza jobban!), jelentsen ez bármit is.

A WEF ezt a – mondjuk így – „soron kívüli” találkozóját „véletlenül” éppen az ENSZ közgyűlésének időpontjához és helyszínéhez igazítva tartotta meg 19–22-e között. Házigazdaszerepre az amerikai fősodratú média két szereplőjét, Rachel Smolkint, a CNN alelnökét és Stephanie Rule-t, az MSNBC szóvivójét kérték fel. A főelőadók között volt a tervek szerint Al Gore, Clinton volt alelnöke és Pamela Chan, a BlackRock alelnöke. A BlackRock a világ legnagyobb és legerősebb pénzkezelő intézete, amelynek az elnöke, Larry Fink a Clinton-rendezvényen, míg alelnöke a WEF-rendezvényen vállalt fellépést.