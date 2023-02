A világ legnagyobb paradoxona: Gyurcsány Ferenc

Első tétel: Gyurcsány Ferenc kijelenti, hogy csak az ő és a felesége irányításával lehetséges legyőzni az Orbán-kormányt – és persze az egész „rendszert”.

És aki az ellenzéki oldalon nem áll be a sorba – vagyis nem áll a DK mögé, vagy még inkább nem lép be a pártba –, annak még nagy baja is lehet. Gyurcsány tehát már nem csak a kormánypárti embereket fenyegeti évek óta, most már az ő oldalán állók is megkapják a magukét. Nemrég az M1-en beszélt Székely Sándor, a Magyar Szolidaritási Mozgalom elnöke arról, hogy Gyurcsány megfenyegette őket, ha nem csatlakoznak a DK-hoz, akkor kicsinálja őket.

Második tétel: a legfrissebb közvélemény-kutatások alapján a politikusok népszerűségi rangsorában továbbra is, már nagyon régóta, messze Gyurcsány Ferenc a legnépszerűtlenebb politikus Magyarországon.

Ami változás, az az, hogy immáron az őt követő legnépszerűtlenebb politikus nem más, mint a felesége, Dobrev Klára, aki nemrég egy árnyékkormánynak nevezett vicces képződménnyel próbálta érdekessé tenni a pártját és önmagát. Teljesen sikertelenül – tegyük hozzá. Ezen már azért sem kell csodálkozni, mert árnyékkormányt azért alakítanak Nagy-Britanniában és Ausztráliában, mert az ott honos többségi választási rendszer miatt és a hagyományok alapján is nagyjából kétpártrendszerek működnek, ahol az ellenzékbe szorult pártnak valós esélye van arra, hogy a következő választások után ismét kormányra kerüljön.

Nálunk az elmúlt 12 év mintha nem azt bizonyította volna, hogy a DK nagy eséllyel megnyerheti a választásokat…

Harmadik tétel: a fenti kettőből az következik, hogy az ország legnépszerűtlenebb politikus házaspárja akarja az ellenzéket vezetni, és megnyerni a következő választásokat, valamint „rendszert váltani”.

Negyedik tétel, konklúzió: ennél nagyobb paradoxon és baromság kevés van.

Egyetlen kérdés maradt: ezt a többi ellenzéki párt tényleg képtelen felfogni?

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke (Fotó: MTI/Kovács Attila)