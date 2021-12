Felfigyeltek Dubajban a magyarok világelső alkalmazására

Az angolul smart home–smart buliding–smart city kifejezésekkel jelzett fenntartható egységet, azaz a zöldebb jövőt jelentő okosotthon–okosépület–okosváros hármas koncepcióját emelte innovatív szintekre a mesterséges intelligencia- és a felhőalapú alkalmazások fejlesztéséről ismert hazai startup vállalkozás, amely a Dubaji Világkiállításon mutatkozott be.

A világelső digitális termékkel debütáló Chameleon a Dubaji Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében rendezett Város és vidékfejlesztés tematikus héten edukációval együtt prezentálta páratlan okostársasház-megoldását, mégpedig az iparág illusztris nemzetközi képviselői előtt a világkiállítás Technológia és Innováció szekciójában – közölte a startup cég a mérföldkőnek számító szakmai esemény után.

Az élbolyba tartó Chameleon Smart Home Zrt. terméke tehát máris versenyképesnek ígérkezik és a magyarok felé irányította a globális smarthome-gyártók figyelmét; a cég bemutatkozását, fejlesztéseit a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatja.

A statisztikák is alátámasztják, hogy az okosotthonok népszerűsége egyre nő világszerte Fotó: D. Hajdú András

Az újítás lényege az, hogy az egyre szélesebb körben népszerű okosotthonrendszerek piacán eddig minden okosszolgáltatás csak külön alkalmazással volt elérhető, ezért a hiánypótló megoldás egy, a piacon egyedülálló komplex fejlesztés, a smart building.

Ez pedig egy olyan felhőalapú okostársasház-üzemeltetési megoldás, amely

lehetővé teszi a lakások és a társasház közös tereinek összehangolt működését, és egyetlen kezelőfelületen az okosváros nyújtotta lehetőséghez is hozzákapcsolják a felhasználókat.

Ami azt jelentheti a gyakorlatban, hogy egyetlen applikációval akár a társasházban üzemelő fodrászhoz is időpontot lehet foglalni vagy közös költséget fizetni, emellett a közös felhasználású eszközeit is – például egy elektromos autó használatát – meg lehet osztani. Használatával a lakás minden elemét könnyedén irányíthatjuk, sőt azokat a funkciókat is, mint például a hűtés, a kaputelefon, a garázskapu vagy az autótöltők.

Felokosított helyiségek egysége

Egy társasház nemcsak lakások összességéből áll, hanem közös terekből, üzleti egységekből, kültéri megoldásokból és parkolóból. Ezeket külön-külön felokosítva és azokat összhangba hozva

képesek vagyunk egy smart ökoszisztémát létrehozni, ahol az egység nem egy lakás, hanem a teljes épületkomplexum, ami része az okosvárosnak

– magyarázta a koncepció lényegét Szarvas Péter, a Chameleon Smart Home Zrt. vezérigazgatója. Szavai szerint képesek vagyunk a lakóközösséget összefogni, a működést harmonizálni és energiahatékonyan vezérelni a társasház életvitelét. Az okostársasházi működtetés ráadásul azt szolgálja, hogy nagy tömegeket érhessen el a technológiai fejlődés.

A vállalkozás saját fejlesztésű hardverrel biztosítja a stabil működést Forrás: Chameleon Zrt.

Arról is beszélt a startup-cég vezetője, hogy az okosmegoldások elterjedése ugyan még alacsony szinten van, de Magyarországon is egyre több házban és lakásban használják az új technológiát.

– Ma már a beruházók nem hagyhatják ki az okosmegoldásokat az új lakásokból, ami a fejlesztőknek alig egyszázalékos költségnövekedést jelent. Az elérhető funkciók száma lépésről lépésre bővíthető, vagyis a felhasználók költségei is csak fokozatosan nőnek – mondta a szakember. Kiemelte: a technológia megállíthatatlan, noha manapság még kuriózumnak számít, de holnap már az alapfelszereltség része lesz.

Szerinte ezt alátámasztja, hogy az előzetes becslések szerint

tíz éven belül minden új otthon valamilyen szinten okos lesz, pár éven belül pedig alapelvárásként jelentkezik, hogy minden újonnan épülő és felújításra kerülő lakás okos legyen.

– Hatalmas fejlődés előtt áll a piac, ám Magyarország kissé lemaradva követi a nemzetközi irányokat. A Chameleon dedikált célja, hogy Budapest, hazánk felkerüljön a fejlődő smart cityk listájára – jelentette ki Szarvas Péter.