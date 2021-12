Megvan az Év ínyenc bejglije

A Magyar Cukrász Ipartestület által jegyzett, Év Bejglije rangos szakmai megméretés küldetése hasonló, mint az Év Fagylaltja és a Magyarország Tortája versenyeknek. Az eseménnyel fel kívánják hívni a figyelmet a kiváló alapanyagokból készült karácsonyi süteményekre, hogy népszerűsítsék a kézműves bejglit a minőséget kereső fogyasztók körében.

Az ipartestület közlése szerint a 2021-es versenyre olyan termékekkel nevezhettek a cukrászdák, amelyek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírásának, mivel köztudott, hogy a bejgli a Magyar Élelmiszerkönyvben „védett” termékként szerepel – ezt korábban a szakmai szervezet kezdeményezte. Kategóriánként ezúttal is háromfős zsűri értékelte a munkákat, a három kategóriában összesen 56 bejglit kóstoltak és értékeltek a szaktekintélyek.

A hagyományos kategóriákban is szoros volt a mezőny. Fotó: Sóki Tamás

A versenyre a Hagyományos diós, a Hagyományos mákos és Ínyenc kategóriában lehetett nevezni, előbbi kettőben három-három nyertes cukrászdát hirdettek.

Utóbbi körben bármely olyan ízesítésű és töltelékű bejglivel indulhattak a cukrászok, amelynek a jellegét meghatározó alapanyaga szerepel az Élelmiszerkönyv irányelvében felsorolt, felhasználható alkotóelemek között. Ebben a kategóriában neveztek be a vegyes töltelékű, különleges bejglik készítői is. Idén kedvelt volt a pisztácia, a mogyoró, a kesudió, a marcipán, az aszalt szilva és szilvalekvár, de előfordult a körte, a napraforgó, a fenyőmag, a sütőtök, a mangó és a vörösbor is a felhasznált alapanyagok között.

Az ínyencek közül

az év legjobbjának járó díjat az Advent Gyöngye hagyományos pozsonyi tésztával készült bejgli érdemelte ki.

A nyertes termék töltelékébe mandulás franzsipán, Irsai pálinkába áztatott apróra vágott vörös áfonya, valamint pirított és őrölt fekete szezámmag került, egy csipetnyi fahéjjal megfűszerezve.

Borítókép: Bejglitésztát nyújtanak a nyíregyházi Vela Pékségben (Fotó: MTI/Balázs Attila)