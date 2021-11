Veszélyes a gyerekjátékok fele

Végleg bealkonyult a világító gyerekjátékok felének

Karácsony közeledtével újra előtérbe kerülnek a gyerekjátékok, ezért a fogyasztóvédelem is kiemelten figyeli a termékbiztonságot. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlése szerint a legkisebbek érdekeit szem előtt tartva 2021-ben is ellenőrzik ezt az árukört, eddig húszféle villogó figura, labda közül kilenc megbukott a laboratóriumban.

Ezeket kivonják a forgalomból, hiszen a szülők jogos elvárása, hogy a gyerekek folyamatos felügyelet nélkül is biztonságosan használhassák a játékokat. A veszélyforrások zöme azonban ránézésre nem azonosítható be, a vásárláskor rejtve marad. A fogyasztóvédelem a kockázatos termékek kiszűrésével tesz azért, hogy semmi se árnyékolhassa be az önfeledt játék örömét – fejtette ki a szaktárca.

A szülők joggal várják el, hogy a kicsik egyedül is biztonságosan tudjanak játszani a nekik szánt termékekkel. Fotó: Oláh Tibor

Azt is részletezték, hogy az ITM akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában az elemmel működő, villogó vagy világító játékok kerültek górcső alá. A vizsgálatokból hasznos tapasztalatokat szereztek.

A szakértők megállapították például, hogy a könnyen eltávolítható villogóegység, az ütés vagy leejtés hatására kiszabaduló gombelemek véletlen lenyelésük esetén fulladást okozhatnak. A ceruzaelemek ráadásul egy mozdulattal kiemelhetők a nem megfelelően zárt teleptartóból. Ha ezután a kisgyermek szájába kerülnek, a kioldódó sav egészségkárosodással fenyeget figyelmeztettek.

Az ellenőrzés ráadásul komoly fogással is járt: a laboratóriumban megvizsgált húszféle világító játékból hat a fulladásveszély miatt súlyos, három ceruzaelemes pedig nagy kockázatot hordozott, vagyis

a termékek csaknem fele nem képviselte a minimum biztonsági szempontokat, ami riasztó aránynak tűnik.

– A magyar fogyasztóvédelemben a biztonság az első. Tavaly az uniós termékriasztási rendszerbe játékok miatt érkezett a legtöbb jelzés, a magyar riasztások közel harminc százaléka is ezen termékkör veszélyes hibáira, hiányosságaira hívta fel a figyelmet – tájékoztatott a témában Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár, hozzátéve, hogy a társhatósággal együttműködve jellemzően már a vámhatáron hatalmas mennyiségű bóvlit fognak meg.

Hangsúlyozta:

a rendszeres vizsgálatoknak köszönhetően a kockázatos termékek lekerülnek a polcokról, illetve eltűnnek az online kereskedések kínálatából.

– Az ellenőrzés-sorozatot más típusú játékokkal jövőre is folytatjuk – tette hozzá a minisztérium helyettes államtitkára.

Borítókép: Gyermekmegőrzés a somogyjadi óvodában. Fotó: Somogyi Hírlap/Kovács Tibor