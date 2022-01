Brüsszelből kitiltják a korszerűtlen személyautókat

Január 1-től az Euro 4-es és annál alacsonyabb besorolású dízelautók, valamint

egyes 11 évnél idősebb járművek környezetvédelmi okokból nem közlekedhetnek a brüsszeli régióban

– írta a La Libre Belgique című napilap hétfőn. A belga főváros 2019 januárjától alacsony kibocsátási zónát (Low Emission Zone – LEZ) hozott létre, amelyen belül a legszennyezőbb, elsősorban dízelüzemelésű járművek közlekedését fokozatosan megtiltják – áll az MTI összefoglalójában.

Felmérések szerint a légszennyezés évente legkevesebb kilencezer korai halálesetet, valamint szív- és érrendszeri vagy légúti betegséget okoz Belgiumban, ebből legalább ezret Brüsszelben.

A régióban nyilvántartásba vett Euro 4-es besorolású dízelautók a károsanyag-kibocsátás 12 százalékáért felelősek.

A brüsszeli városvezetés 2025-ig a legtöbb dízelüzemű járművet fokozatosan kivonja a közlekedésből. 2019 elejétől az Euro 0-s, 1-es és a 2-es besorolású, valamint a 19 évesnél idősebb dízelautók nem hajthatnak be a fővárosi régióba. 2020-tól az Euro 3-as és a 15 évnél idősebb dízelek, 2022-től az Euro 4-es és a 11 évesnél idősebb dízelüzemű gépjárműveket is kivonták a brüsszeli régió forgalmából. A tervek szerint legkésőbb 2025-től az Euro 5-ös és a 9 évesnél idősebb dízelautók brüsszeli hajtási engedélye szűnik meg. A korlátozás nem vonatkozik a tűzoltó- és mentőautókra, valamint az autóritkaságnak számító, úgynevezett old timer kategóriába tartozó járművekre.

Borítókép: Autószervizben ellenőrzik a kipufogógáz összetételét (Fotó: MTI/Vajda János)