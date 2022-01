Jelentős bővülés előtt áll a hazai erdőállomány

Jelentősen bővült az elmúlt években a hazai erdőállomány, a Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint a 2017–2018-as és a 2019–2020-as telepítési időszakban 5436 hektárral nőtt az erdősültség az országban. S bár a 2019-ben meghirdetett Országfásítási program pontos eredményei még csak az előttünk álló időszakban jelennek meg, az előzetes adatok szerint a program hatására a telepítési kedv jelentősen nőtt a hazai erdőgazdálkodók körében.

Nagy István agrárminiszter képviselői kérdésre adott írásbeli válaszából kiderült: az erdészeti hatóság terepi műszaki átvételi jegyzőkönyveinek feldolgozása még zajlik, a 2021. évi őszi erdőtelepítések hatósági műszaki átvétele pedig az idén fog megtörténni.

– Ennek megfelelően az erdőtelepítésről pontos adatok még nem állnak rendelkezésre, de már az eddig elvégzett hatósági kiértékelések szerint is több mint 6100 hektár erdőtelepítés valósult meg

– hívta fel a figyelmet válaszában a tárcavezető.

Nagy István megjegyezte: a meglévő erdők és az új erdőterületek létrehozása a klímaváltozás elleni fellépés fontos eszközei. Ezért a tárca az összes lehetséges módon segíti az erdőterületek bővülését. A Vidékfejlesztési programon (VP) belül is pályázhatnak erdőtelepítésre a gazdálkodók.

Az elmúlt időszakban több mint negyvenezer hektár új erdőtelepítésre adtak be támogatási igényt az érintettek. Az erdészeti hatóság által jóváhagyott tervek alapján a következő három évben valósulhatnak meg ezek a projektek.

A VP mellett az erdőterület növelését más programok is célozzák. A 2019–2020-as ültetési szezonban az állami tulajdonú erdészeti társaságok saját forrásból 554 hektár mintaerdő-telepítést hajtottak végre. A 2020–2021-es ültetési szezonban pedig a zöldfinanszírozási rendszer forrásainak felhasználásával – beleértve az Újszülöttek erdeje programot is – ugyancsak az állami erdőgazdaságok területén további 682 hektár új erdőterület létesült. Az agrártárca az erdőterületek fenntartása és az új erdők telepítése mellett egyéb programokkal is igyekszik növelni a hazai zöldfelület nagyságát. A Településfásítási program részeként a rendszerváltozás óta a legnagyobb belterületi zöldítési kezdeményezés valósulhat meg, országszerte 36 ezer sorfa ültetésével járul hozzá a kistelepülési zöldparkok növekedéséhez.

Az Országos erdőállomány adattárban nyilvántartott információk alapján 2006-ban, a Nemzeti erdőprogram ciklusa kezdetén, Magyarország területének egyötödét, azaz 19,9 százalékát borította erdő. Az erdősültség aránya azóta folyamatosan emelkedik, mára ez az arány eléri a 22,1 százalékot. A Nemzeti Földügyi Központ 2020. december 31-i adatai szerint hazánkban mintegy 2,057 millió hektár erdőterületet tartanak nyilván.

Ennek valamivel több mint a felét kezelik állami erdőgazdálkodók, összesen 1,155 hektárt, magán- és vegyes tulajdonban pedig csaknem 882 ezer hektárnyi erdőterület van. A magán-erdőgazdálkodók által kezelt erdők aránya elsősorban az alföldi megyékben jelentős. Hegy- és dombvidékeink erdeinek többsége az állami erdőgazdaságok kezelésében van.

Az egyes fafajták tekintetében is látni különbséget: míg a magánkézben lévő területeken az akácosok és a nemes nyárasok, nemes füzesek vannak túlsúlyban, az állami szektorban az őshonos fafajokból álló állománytípusoknak – bükkös, gyertyános-tölgyes, tölgyes, cseres, hazai nyáras – jut fő szerep.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)