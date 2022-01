Tovább gyarapította tavaly az alapítói vagyont a PADME

Megőrizte, sőt sikeres befektetésekkel tovább gyarapította az alapítói vagyont a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány 2021. évi tevékenysége során is. Az alapítói vagyon így 266,4 milliárd forintról 280,6 milliárdra növekedett, az alapítvány kizárólag ennek hozamaiból látja el feladatait - olvasható az alapítvány sajtóközleményében.

A PADME az elmúlt hét évben 11,6 milliárd forint értékben 1627 oktatási, tudományos pályázatot finanszírozott, határon innen és túl.

Az elmúlt év eredményeiről Bánkuty Tamás, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány igazgatója elmondta: tevékenységük fontos részét képezi az értékmentés. Többéves előkészítés és kétéves munka eredményeként tavaly fejeződött be a Budai Vár egyik ikonikus saroképületének (Úri utca 72.) a rekonstrukciója. A jegybank és alapítványa ezzel már a Várnegyed második patinás műemlékét mentette meg a további romlástól, és adta át az egyetemi és tudományos életnek.

Itt kezdte meg működését a fenntarthatóságra fókuszáló új tudományos központ, a Budapest Centre For Long-term Sustainability, amelyet a PADME Alapítvány és a kecskeméti Neumann János Egyetem közösen hozott létre. Ennek legfőbb küldetése, hogy a hosszú távú fenntarthatóság témakörében globális intellektuális csomóponttá váljon. A koronavírus-járvány okozta utazási korlátozások és egyéb nehézségek ellenére már az első évben két nemzetközi hírű professzor, Abishur Prakash és Richard A. Werner tette át tudományos tevékenysége székhelyét Budapestre.

A világ élvonalába tartozó tudás hazai becsatornázása a Pallas Athéné Könyvkiadón (PABooks) keresztül is zajlik. A közgazdaságtan-pénzügy, a geopolitika, a menedzsment és a fenntartható fejlődés tématerületeiről jelenteti meg a legfrissebb, akadémiai-egyetemi hátterű külföldi sikerkönyveket.

A PAbooks 2021-ben 33 művet adott ki, tizenhármat e-book-változatban, nyolcat pedig hangoskönyv formájában is.

A PADME az értékteremtésben is szerepet vállal, ennek jegyében támogatta a Ludwig Múzeum „Az Iparterv-nemzedék bemutatása Frey Krisztián munkásságán keresztül” című projektjét.

Az alapítvány, ahogy a megelőző években, 2021-ben is többletforrásokkal segítette a magyar oktatást és a tudományos életet. Ösztöndíjakban részesítette a tehetséges hallgatókat és doktoranduszokat, továbbá támogatást folyósított kutatóknak és szakmai szervezeteknek is. Mindezzel hozzájárult a hazai felsőoktatás versenyképességének javításához.

A hazai oktatás fejlesztését olyan módon is támogatja az alapítvány, hogy hozzájárul a legtehetségesebb hazai hallgatók külföldi képzéséhez. A PADME ösztöndíjával nagy hírű egyetemekre juthatnak be a magyar diákok. A Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj keretében pedig havi támogatást nyújtanak a legjobban teljesítő diákoknak szerte a Kárpát-medencében. „Évek óta építjük azt a tudományos hálót, amelynek révén elérhetjük a kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közéleti tevékenységet végző hallgatókat. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Nyíregyházi Egyetem beregszászi kihelyezett képzése, a Partium Keresztény Egyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Selye János Egyetem, valamint a Vajdasági Magyar Közgazdász Szervezet közreműködésével ez már olajozottan működik.” A hallgatói ösztöndíjprogramon túl a határon túli közgazdasági képzésekhez kapcsolódó intézményi szakmai programokat is támogatja a PADME Alapítvány.

„A társadalmi felelősségvállalás jegyében van egy egészen más fókuszú programunk is. Ez hátrányos helyzetű tiszaroffi kistérség középiskolás diákjait támogatja az érettségi megszerzésében, majd egyetemi tanulmányaik során. A 2016-ban indult projektünk szintén szépen teljesít, olyan hallgatóval is büszkélkedhetünk, akit már a PhD-képzésben és a tudományos munkájában támogathatunk” – emelte ki Bánkuty Tamás.

Ezeket a tevékenységeket folytatják tovább fejlesztve 2022-ben is – mondta végül a PADME igazgatója. „Az innováció, az új kezdeményezések támogatása ezután is a legfontosabb feladatunk lesz.”

Borítókép: PADME Alapítvány (Fotó: Magyar Nemzet/Bach Máté)