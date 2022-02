Az elszabadult áramárak miatt tanácskoztak

Felül kell vizsgálni az európai villamosenergia-nagykereskedelmi piacmodellt – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) pénteken az MTI-vel, miután az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) nyilvános iparági műhelyvitát tartott a villamosenergia-nagykereskedelmi piacok felülvizsgálati eljárásáról. A tájékoztatás szerint Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese a műhelyvitán hangsúlyozta, hogy

a villamosenergia-nagykereskedelmi piacok elszigetelt vizsgálata nem vezet megfelelő eredményhez, mert a jelenlegi energiapiaci árválságban a kiváltó okok jelentős része a földgázpiacok elégtelen szerkezeti működésére vezethetők vissza.

A közleményben felidézik a műhelyvita előzményét, eszerint az Európai Bizottság felkérte az ACER-t, hogy 2022. áprilisig készítsen értékelést az európai villamosenergia-nagykereskedelmi piacmodell működéséről.

A műhelyvitán, előzetesen mintegy félezer európai uniós iparági szereplő véleményét kikérve, az ACER arra kereste a választ, hogy a jelenlegi uniós nagykereskedelmi villamosenergiapiac-modell mennyire serkenti a beruházásokat, az árak változékonysága mennyire ösztönzi a rugalmassági források piacra lépését, illetve szükséges-e a kereskedők, szolgáltatók kötelezettségeit megerősíteni, annak érdekében, hogy

a jövőben szigorúbb szabályok szerint mérsékeljék a végfogyasztók áringadozásokkal szembeni kitettségét, és biztosítsák a megfizethető energiaárat.

Ságvári Pál a műhelyvita kapcsán a közleményben rámutatott arra, hogy támogatni kell minden olyan javaslatot és intézkedést, amely a rugalmassági források piacra lépését ösztönözi, valamint a fogyasztók árkockázatokkal szembeni kitettségét mérsékeli. Fontos azonban azt is látni, hogy a jelenlegi energiapiaci árkrízis összefüggésében a villamosenergia-nagykereskedelmi piacok szerkezeti problémáit nem lehet a földgázpiacok működésének felülvizsgálata nélkül megoldani, tehát az ACER elemzésében ezt is figyelembe kell venni – tette hozzá. A műhelyvita előadói egyetértettek abban, hogy a rövid távú, úgynevezett spot nagykereskedelmi piacok működési modelljének jelentős módosítása nem indokolt, azok hatékonyan töltik be árjelzési funkciójukat. A problémát inkább a hosszú távú rendszertervezés és a spot piacok közötti, közép-hosszú távú piacok által nyújtott beruházási ösztönzők elégtelensége okozza – írják a közleményben.

