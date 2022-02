Ébredezik téli álmából a Tisza-tó

Jeges túrákat szerveztek a megfelelő jégvastagság kialakulása után a Tisza-tavon a januári hétvégéken, és bár a tavasz még várat magára, érdemes már most végigvenni, milyen újdonságok várják idén az ide látogatókat.

Egyre nagyobb számú kerékpárost csalt, s csal ide, hogy még tavaly átadták a tavat körülölelő kerékpárút utolsó szakaszát, s ezzel csaknem 70 kilométeres távon körbekarikázható a vízfelület. Hálából a biciklisek az év legkedveltebb kerékpárútjává szavazták a szép környezetben kanyargó utat.

Az idén folytatódik a Kisfaludy-program, amelynek keretében már eddig is sok forrást lehetett nyerni a szabadstrandok fejlesztésére. A program első részében 30 millió forintért fejleszthették tavaly a tiszafüredi szabadstrandot, és 20 millióért ideköltözhetett a helyi Tourinform-iroda is.

E programból újulhatott meg nyolcvan régi szálláshely, s megnyílhatott tizenöt új. Az ez után következő pályázatok során több mint száz helyszín fejlődhet, amelynek nagy része a Tisza-tavon található. A turisztikai ügynökség támogatja a víz jobb megközelítését, kerti bútorok elhelyezését, a családbarát és akadálymentesített helyszín kialakítását.

A Tisza-tavi Ökocentrum is újdonságokkal rukkolt elő, gyalogátkelő helyet létesítettek a 33-as úton, eső és napvédő épült a kikötőben, megújult a központi információs pult berendezése is. Az állatbemutató bővült, tavaly rétisasokkal, rókákkal, hódokkal gyarapodott az állatállomány. Az idén tovább folyik a bemutatópark dongaútjának felújítása. Új jelenség a nyaralóhajózás, két tucat, alacsony sebességgel közlekedő lakóhajót állítottak ennek szolgálatába. Ezek kezelését másfél óra alatt tanítják meg a jelentkezőknek, akik nyaralás közben bejárhatják a Tisza- tó minden zegét-zugát. Felépült egy húsz méter magas kilátó is.

Két vízi kilátótorony is épült tavaly, amelyek csak vízen közelíthetők meg, s jó rálátást nyújtanak a természeti szépségekre. Az egyikre a csapói Holt-Tisza egyik szigetén, a másikra az újlőrincfalvai öbölben találnak rá a kirándulók, ha majd az időjárás megengedi a vízitúrákat.

A térségben az első igazi nyári rendezvény az idén is a Mátai ménes által szervezett gyermeknapi program, a barangoLÓ lesz.

Borítókép: A Tisza-tó nyáron (Fotó: Magyar Nemzet)