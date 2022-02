Ezermilliárd forintot hoz a február

Februárban lép életbe vagy fejti ki hatását több fontos kormányzati intézkedés is. – A családi adó-visszatérítés és a 13. havi nyugdíj kifizetése mellett ettől a hónaptól érezteti kedvező hatását az élelmiszerárstop, a Szép-kártya szabályainak módosítása és a fiatalok jövedelemadó-mentessége – nyilatkozta a Mediaworks Hírcentrumának a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András államtitkár ezután részleteiben is ismertette az egyes juttatások főbb tudnivalóit.

Adó-visszatérítés

– Nem ismerünk még egy olyan országot, ahol a gazdasági helyzet és a kormányzati szándék lehetővé tette volna, hogy az állam a válság utáni kilábalás idején teljes egészében visszatérítse a családoknak az előző évben befizetett személyi jövedelemadójukat – fogalmazott a miniszterhelyettes, majd kifejtette, hogy idehaza a gazdaság állapota ezt megengedi.

Tavaly 6,8 százalékos lehetett a bővülés, idén pedig túllépheti az öt százalékot is.

– A kormány pedig abban hisz, hogy akkor kell igazán forrásokat biztosítani a gazdaságnak és a társadalomnak, amikor arra a legnagyobb szükség van. Vagyis a mostanihoz hasonló időszakokban – mondta az államtitkár.

A családi adó-visszatérítés keretei között csaknem kétmillió magánszemély kapja vissza – az átlagbér adószintjéig – a tavaly befizetett jövedelemadóját. Együttesen több mint hatszázmilliárd forinthoz jutnak az érintettek. A kifizetések már megkezdődtek.

Február 2. és 4. között azok kapták, kapják meg az őket megillető összeget, akikhez a posta juttatja el az adó-visszatérítést. Százhatvanezer ember a héten kézhez vehet összesen ötvenmilliárd forintot

– ismertette a számokat az államtitkár, majd hozzátette: az utalásokra sem kell sokat várni, azokat a jövő héten indítják el.

Február 14-ig célba érnek a banki átutalások is.

13. havi nyugdíj

A miniszterhelyettestől megkérdeztük, mi az oka annak, hogy az adó-visszatérítésnél a postai kézbesítés megelőzi a banki átutalást. – A válasz meglehetősen egyszerű – mondta Tállai András, majd rámutatott: a posta február 9-én kezdi meg az e havi nyugdíjak és a 13. havi ellátás együttes kézbesítését, s ahhoz, hogy a különböző juttatások rendben megérkezzenek mindenkihez, szükség volt a feladatok gondos ütemezésére. – A 2,5 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő jogosult ebben a hónapban összesen kéthavi nyugdíjat kap. A 13. havi összeg ugyanis a korábbi tervekkel ellentétben nem félhavi, hanem teljes lesz – mutatott rá az államtitkár. Az érintettek így 370 milliárd forint pluszt vehetnek fel.

– A Gyurcsányék által 2009-ben eltörölt 13. havi nyugdíj visszaállítására is a gazdasági teljesítmény adott lehetőséget. No meg az a kormányzati szándék, amely szerint mindenkinek, így természetesen a nyugdíjasoknak is részesülniük kell az ország növekedéséből – fogalmazott Tállai András. A miniszterhelyettes megjegyezte: a 13. havi nyugdíj a havi összeggel együtt érkezik, a bankszámlákra február 11-én.