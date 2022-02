Hordóval vinnék a szlovákok az olcsó benzint

Az Új Szó úgy számol, hogy aki Szlovákiából az északi szomszédhoz ugrik át tankolni, már 45 liter vásárlásával is 18 eurót, majdnem 6500 forintot takarít meg, ezért még kitérőt is érdemes tenni. Javasolják a déli határnál élőknek, hogy ha Magyarországon terveznek bevásárolni, mindenképp térjenek be egy benzinkútra is.

Egyre többen meg is fogadják a tanácsot, olyannyira, hogy

utánfutóval, hordókkal, extra üzemanyagtartályokkal szerelkezve érkeznek a határ menti töltőállomásokhoz.

Szlovákiában ugyanis – két említett szomszédjánál bevezetett hatósági árkorlátozások híján – az elmúlt időszakban látványosan megugrottak az üzemanyagárak. Az átlagokat nézve a benzin ára nagyjából 532 forintnak, a gázolajé 499-nek felel most meg, de a nagyobb kutaknál ennél drágábban is mérik az üzemanyagokat. A lap piaci elemzők véleményére utalva azt írja, hogy az áremelkedésnek még koránt sincs vége,

a benzin literenkénti ára hamarosan az 1,6 eurós (565 forintos) határt is átlépheti, míg a gázolajért akár 1,54 eurót (544 forintot) is kérhetnek.

Ám hiába fájdalmas sokaknak a drágulás, a nagy léptékű feltankolás szabálytalan – erre figyelmeztetett a központi adó- és vámhivatal. Martina Rybanská szóvivő az Új Szónak elmondta, hogy aki külföldön az autó tankján kívül valamilyen más tartályt is fel szeretne tölteni, arra külön szabályok érvényesek. Üzemanyagkannában legfeljebb tízliternyit lehet átvinni a határon adómentesen másik uniós tagországból. Azoknak a magánszemélyeknek, akik ennél nagyobb mennyiséget visznek az országba saját használatra, erről adóbevallást kellene tenniük, és ki kellene fizetniük a jövedéki adót. A vámhivatal alkalmazottai rendszeresen közúti ellenőrzéseket tartanak, vagyis jogukban áll megállítani az autót, megállapítva a szállított üzemanyag mennyiségét. A bírság száz és százezer euró között mozoghat a mennyiségtől függően. Lengyelország jóval megengedőbb: autónként négy hatvanliteres marmonkanna tölthető meg, de ezt is ellenőrzik a határátlépéskor.