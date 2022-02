Máris az egekbe szöktek az olaj- és gázárak Európában

Ma reggel az orosz–ukrán háború kitörésének hírére megawattóránkénti 120 eurós áron nyitott a földgáz a holland TTF gáztőzsdén. Ez mintegy 30-35 százalékos drágulást jelent. Igaz, kora délelőttre visszaesett az áprilisi és a májusi jegyzésár 105 euró körülire, ami már csak húsz százalék alatti emelkedés a tegnapi záráshoz képest. A történelmi csúcs 185 euró volt tavaly karácsony előtt.

A gáz drágulását a piaci bizonytalanság okozza, hiszen, mivel Európa ellátását éves szinten negyven százalékban orosz forrásokból fedezi, jelenleg kérdéses, mit okozhat az egyébként egyelőre folyamatos és zavartalan szállításokban a háborús helyzet eszkalálódása a következő hetekben, hónapokban.

A két legfontosabb olajfajta ára is nagyot ugrott ma reggel, az Európában irányadó Brent a százdolláros lélektani határon is túllépett, cikkünk megjelentésekor hordónként 102,54 dollárért kereskedtek vele. Ez több mint öt és félszázalékos ugrás. Az Egyesült Államok WTI-je 97,86 dollár után visszafordult, de ez is bőven öt százalék feletti drágulást jelent.

Frissítés:

Magyar idő szerint 10 óra után ismét szárnyra kaptak az olajárak, mindkét olajfajta bőven hatszázalékos drágulás felett jár. A Brent átlépte a 103 dollárt, míg a WTI 98 dollár felett áll.

A földgáz ára is újfent lendületet vett, az áprilisi lekötés 113 dolláron áll.

Borítókép: németországi gáztárolót ellenőriz egy szakember (Fotó: Friso Gentsch/dpa Picture-Alliance via AFP)