Továbbra is garantált az ország földgázellátása

A magyar tárolókban biztonsággal rendelkezésre áll a téli fűtési szezonban időarányosan még szükséges földgázmennyiség a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint. A hatóság felidézte, hogy számos modellszámítást végez, és azokat rendszeresen aktualizálja az eltelt téli időszak tényadataival. Több különböző hőmérsékleti forgatókönyvet is figyelembe véve a legnagyobb hidegben is elegendő a rendelkezésünkre álló gázmennyiség és bőséges a biztonsági tartalék is.

A lakossági fogyasztók biztonságos ellátása érdekében 2021. október 1-jére az egyetemes szolgáltatóknak jogszabály által meghatározott betárolt földgázmennyiséggel kellett rendelkeznie, ami több mint 2,1 milliárd köbméter földgáz tárolóba helyezését jelentette. Ezen felül, amennyiben szükségessé válna, úgy a biztonsági készlet garantálja a lakosság ellátásbiztonságát.

A magyar lakosság éves teljes fogyasztási igénye – hőmérséklettől függően – átlagosan 3,5-4 milliárd köbméter.

Másfél hónappal a betárolási időszak (április 1.) kezdete előtt, február közepén a hazai tárolókban a biztonsági készlettel együtt még mindig az éves lakossági fogyasztás mintegy fele, 1,76 milliárd köbméter földgáz van, ami 27,77 százalékos töltöttséget jelent.

Fogyasztásarányosan hazánk kiemelkedően magas földgázkészletekkel rendelkezik Európában. Február második felében itthon az éves fogyasztás 17,33 százaléka van betárolva, emellett az import is (jellemzően az orosz féllel kötött megállapodás szerint) és a hazai termelés is folyamatosan és zavartalanul rendelkezésre áll.

