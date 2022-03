A háború mellett itt az új kihívások kora (X)

A háborús idők kikezdhetik a bizalmi viszonyokat is

Egy gazdaság, iparág vagy üzleti szektor várható teljesítményét alapvetően a szereplők közti együttműködési képesség, illetve az azt tükröző bizalmi indexek határozzák meg. A kockázatitőke-iparág egyik legfontosabb adottsága is az, hogy az egyébként szükségszerűen magas vállalkozási és befektetési kockázatokat milyen mértékben képes ellensúlyozni a szereplők közti bizalom és együttműködés szintje.

Fotó: Shutterstock

Az elmúlt időszak gazdasági és egészségügyi megpróbáltatásai eleve próbára tették minden iparág ezen képességeit, az aktuálisan kialakult üzleti és pénzügyi környezet pedig végképp kikezdheti a bizalmi viszonyokat – véli dr. Oszkó Péter, az OXO Technologies Holding Nyrt. alapítója, aki március 24-én egyike lesz azoknak, akik Magyarország tavaszi kockázatitőke-csúcskonferenciáján, a 8. Venture Capital Summit-on az iparág előtt álló kihívásokat és az elmúlt időszak tanulságait boncolgatják majd. Az OXO alapítója egyrészt globális kitekintést is ad szektorra jellemző tendenciákról, illetve összehasonlító jellemzést is prezentál arról, hogy a hazai iparág amúgy is szórványos, jellemzően csak kisebb csoportokban kialakuló és egyéni érdekviszonyoktól tördelt együttműködéseiben milyen folyamatok láthatók és mik várhatók a közeljövőre nézve.

Lehetőségek azért persze a nehézségek közepette is akadnak bőven. Így dr. Szabó Kornél, a Sárhegyi & Társai Ügyvédi Iroda partnere arról beszél majd, hogy – főként csúcstechnológiás iparágakba történő befektetések esetén – milyen lehetőségeket rejt az ágazatspecifikus alapkezelés. A szakember részletesen elemzi, pontosan milyen előnyöket biztosít az ágazati specifikáció és az ezzel járó mély szakmai tudás, illetve network háttér, de szót ejt az aktuális favorit, az űripar kínálta különleges lehetőségekről is.

A jövő többi iparágáról így dr. Szabó Kornél többek között és dr. Sárhegyi Istvánnal, a Herius Capital vezetőjével és Szűcs Gergellyel, a Cashline-csoport kockázatitőke-befektetésekért felelős vezetőjével. Az utóbbi szakember a Cashline-csoporthoz tartozó Valor Capital vezérigazgatója is, ők egyébként az MFB Invest Zrt. hozzájárulásával például olyan, elsősorban zöldenergiára fókuszáló private equity projekteket valósítanak meg, amelyek a pozitív pénzügyi megtérülésén túl pozitív környezeti hatással is járnak, emellett segítik, vagy legalábbis nem sértik a társadalom érdekeit.

A rendezvényen terítékre kerül az is, hogy hol van az állam és a piaci befektető szerepe egy találmány vagy innovatív szolgáltatás különböző ciklusaiban, minderről Torsten Braner (TaylorWessing) cserél majd eszmét beszélgetőtársaival, Kölkedi Krisztiánnal (Express Innovation Agency), Kukoda Péterrel (Antenna Hungária Innovációs) és dr. Oszkó Péterrel (Oxo Tech Ventures).

A nyilvános piacra lépés buktatóiról és tanulságairól pedig dr. Perger Gábor (Aegis Legal) szakmai vezetésével aktív tőkepiaci szereplők, így többek között Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese értekezik majd, míg az egyre inkább előtérbe kerülő ESG szempontokról, valamint az MNB Zöld programjának főbb elemeiről Gyura Gábor, a Magyar Nemzeti Bank fenntartható pénzügyek főosztályának vezetője tart előadást.

Arról is szó esik majd dr. Fenyvesi Bulcsú (Oppenheim) moderálásával, hogy a vagyonkezelők és pénzpiaci alapkezelők mikor, milyen szempontok szerint, miért raknak pénzt kockázatitőke-befektetésekkel foglalkozó struktúrákba? A pandémia megváltoztatta a befektetési szempontokat, hiszen a venture capital piac szereplőinek kezelni kellett a krízist és a válságot, és sajnos ez most sincs másképpen, amikor nem a vírus ellen folyik a háború. Az persze kérdés, milyen hatások lesznek átmenetiek, melyek tartósak, és milyen következményekkel járnak mindezek a befektetők számára – ezekre keresi a választ dr. Szabó Pál (Bird & Bird) és Nyitrai Zsolt (XANGA Ventures) egy másik panelbeszélgetés keretében.

A CO-Investmenttel kapcsolatban pedig Horváth Marcell (Solus Capital) árulja el, akarják-e a befektetők vagy nem, de kiderül az is, felgyorsíthatják-e a társbefektetések a befektetésmegtérülést ezen a területen a válság után, és az is, milyen tényezők akadályozzák a VC-ket a társbefektetésekben való részvételben, és hogyan lehet ezeket leküzdeni. A 8. Venture Capital Summit-on bemutatkozik az AHa!Brainstore Startup Verseny 4.0 győztese is, Kovács Balázs a Marketyour.store képviseletében.

A 8. Venture Capital Summit weboldala ide kattintva érhető el.