Jut elég üzemanyag a traktorokba

A gazdálkodók szerint az üzemanyagtöltő állomások által hozott korlátozások veszélybe sodorhatják a tavaszi mezőgazdasági munkálatokat.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara széles körű felmérést végzett tagjai körében, melynek eredményei alapján minden harmadik termelő attól fél, hogy nem tud elég üzemanyagot vásárolni a hazai kutakon, ezért az előttük álló tavaszi munkálatokat sem tudják elvégezni.

A kormány még a múlt év végén döntött arról, hogy a meredeken emelkedő üzemanyagárak miatt maximalizálja a hazánkban kapható benzin és gázolaj literenkénti kiskereskedelmi árát, ezzel lassítva az infláció növekedését az országban. A benzinárstopnak nevezett intézkedés alapján a hazai kutak legfeljebb 480 forintos áron kínálhatják az üzemanyagot.

Bár a kormány döntése kezdetben három hónapra szólt, ám az intézkedést a kabinet meghosszabbította, így a 480 forintos benzinár május 15-ig marad a magyar töltőállomásokon. A kőolaj világpiaci árának emelkedése ugyanakkor nem állt meg, egyes számítások szerint az árstop nélkül a benzinért akár 600 forintot is elkérhetnének a kutak.

Mivel a lépés komoly kiesést jelent a töltőállomásokat üzemeltető vállalkozásoknak, ezért számos piaci szereplő százliteres tankolási limitet vezetett be, amely bár a lakossági fogyasztást nem befolyásolja, a küszöbönálló tavaszi munkák elvégzését akadályozhatja azon termelők esetében, akik töltőállomásokon szerzik be az üzemanyagot.

A MOL március 2-ától vezetett be 100 literes tankolási limitet, ez azonban a nagynyomású kútoszlopaira nem vonatkozik. Ott továbbra is limit nélkül tölthetik fel járműveiket azok az ügyfelek, akik Mol üzemanyagkártyával rendelkeznek. Abban az esetben, ha nem járműbe, hanem valamilyen tartályba tankol a Mol kártyás ügyfél, akkor a nagynyomású oszlopon 500 liter a megengedett limit. A társaság közleménye szerint erre a döntésre azért volt szükség, hogy minden magyarországi ügyfelének elég üzemanyagot tudjanak biztosítani, még a tavasszal megkezdődő mezőgazdasági munkálatok idején is, amikor hagyományosan tovább növekszik a keresletet.

A kormány rendeletben kötelezte az üzemanyagtöltő állomásokat, hogy biztosítsák a 3,5 tonnát meg nem haladó tehergépkocsik, traktorok és mezőgazdasági erőgépek töltését. Mindezt azonban nem ingyen várja el a kormány, a már említett, múlt hét végén megjelent rendelet szerint számos kedvezmény mellett állami támogatásra is igényt tarthatnak a kisebb benzinkutak.

Eszerint a legfeljebb ötven üzemanyagtöltő állomást működtető vállalkozások, amelyek árbevétele tavaly nem haladta meg az ötvenmilliárd forintot, az üzemanyagárstoppal érintett üzemanyagok értékesítése után literenként húsz forint támogatást kaphatnak, mindezt három hónapra.

Emellett az állam január 1-je és május 31-e között elengedi a szociális hozzájárulási adót töltőállomásonként négy fő foglalkoztatottig. Valamennyi benzinkútnak ideiglenesen eltörlik a külföldről beszerzett energiára kivetett adót. Fejlesztési támogatásban részesítik a vidéki kis kutakat, hogy képesek legyenek a 24 órás kiszolgálásra. Jön a nullaszázalékos áthidaló hitel, valamint készletezési díjat sem kell fizetni. A kormány mindezek mellett három hónapra valamennyi üzemanyag töltőállomásnak elengedi az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerből származó kötelezettségeket, az állami, illetve önkormányzati ingatlanban működő kutakat pedig mentesítik a bérletidíj-fizetési kötelezettség alól.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)