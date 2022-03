Újabb fordulat a víziszárnyas-ügyben

Érdekes fordulatot vett a február elején a víziszárnyas-ágazatban elindult tiltakozási akció: pártfogó helyett egyszerű csalót véltek felfedezni a termelők gondjait magára vállaló társaság vezetőjében egyes liba- és kacsatartók. A Likvid Kontroll Kft. és annak ügyvezetője ellen a gazdálkodók egy része nemrégiben feljelentést tett költségvetési csalás gyanúja miatt. Az ügyről korábban lapunk is beszámolt. Az elégedetlen termelők az év elején az állatjóléti támogatások kifizetését kérték az Agrárminisztériumtól, a gazdálkodók képviseletében pedig a Likvid Kontroll Kft. vezetője, Szabó Bálint lépett fel.

A februárban Mélykúton rendezett tiltakozó akción Nagy István, agrárminiszter is részt vett, aki biztosította a gazdálkodókat arról, hogy a kialakult helyzet nyomán az állam 1,9 milliárd forintos többlettámogatást nyújt az ágazat szereplőinek. A Likvid Kontroll Kft. ugyanakkor arra kérte a kacsa- és libatartókat, hogy adataik megadásával a társaságon keresztül nyújtsák be a támogatási igényüket az államkincstárnak. Munkájukért cserébe természetesen némi jutalmat is elfogadtak, amelynek mértékét a termelőkre bízták, arról azonban mindenkit tájékoztattak, hogy a megszokott sikerdíjuk tízszázalékos.

A gazdálkodók egy része azonban nem gondolta jogosnak, hogy a társaság sikerdíjat kérjen az állam által biztosított támogatásért cserébe, ezért az Agrárszektor.hu információi szerint a cég, illetve Szabó Bálint ügyvezető ellen március 18-án feljelentést tettek.