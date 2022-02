Agrárminisztérium: Nem kell közvetítő a támogatásokhoz

A két átlagkeresettel rendelkező háztartások még Budapesten is bátran válogathatnak a kínálatból.

A hatósági árak átcsábítják a szlovákokat hozzánk és Lengyelországba is. Északi szomszédunknál egyre drágulnak az üzemanyagok.

Ezüstérmes hazánk az informatikusok foglalkoztatásában

Az IT szektorban nőtt a leggyorsabban a munkahelyek száma. A kereslet most is élénk.