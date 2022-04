Díjazza a Michelin a vidéki Magyarország éttermeit

A Michelin bejelentette, hogy az idei évtől nemcsak Budapesten, hanem egész Magyarországon keresi a legjobb éttermeket, amelyeket a különböző kategóriákban összegyűjtve és díjazva az év második felében megjelenő Michelin-kalauzban szerepeltetne – hívta fel a figyelmet a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Hangsúlyozták, hogy

a magyar vendéglátás dinamikus fejlődése, a sikeres hazai és külföldi szereplések, valamint a minőségi magyar alapanyagok mind hozzájárultak ahhoz, hogy a vidéki Magyarország is felkerült a gasztronómia világtérképére.

– Ma már országszerte kiemelkedő kínálattal találkozhatunk. Ennek is köszönhető, hogy a Michelin mostantól nemcsak budapesti, hanem vidéki éttermeket is értékel – állapította meg az ügynökség, hozzátéve, hogy hatalmas megtiszteltetésnek számít, hogy az idei évben már az egész országot lefedő kalauzt (National selection of Hungary) készítenek.

– Hálásak vagyunk, hogy éttermeink, séfjeink részesei lehetnek ennek a kiemelt figyelemnek és megbecsülésnek – idézi az MTÜ közleménye Guller Zoltán vezérigazgató szavait.

Emlékeztetnek: Magyarország jelenleg húsz Michelin-kitüntetéssel (csillaggal vagy tányérral) rendelkezik, ami immár új vidéki felfedezettel vagy felfedezettekkel is bővülhet.

A rangos National selection of Hungary kiváló országimázs-építő lehetőség is, melynek köszönhetően még több gasztroturista érkezhet majd Magyarországra.

Borítókép: Felszolgáló a Bock Bisztróban, amely a Michelin Guide által Bip Gourmand besorolással elismert vendéglő (Fotó: MTI/Beliczay László)