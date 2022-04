Ellenállóbb a magyar gazdaság

A háborús helyzet jó ideig még meghatározó lesz a nemzetközi és a magyar gazdaság szempontjából is. Mindehhez társul a korábban kirobbant energiaválság, ahogy még a koronavírus-járványt sem sikerült teljesen legyőzni. Ebben a helyzetben nem mindegy, hogy milyen egy adott ország gazdasági és pénzügyi ellenálló képessége. Ezen a területen hazánk sokat erősödött az elmúlt tizenkét évben. Ezt több adat is alátámasztja.

Így például 2009-ben még 6,6 százalékkal csökkent a bruttó hazai termék, míg tavaly 7,1 százalékos növekedést mutatott a magyar gazdaság. Ezzel az unióban itt volt az egyik legnagyobb a bővülés mértéke.

Ezt jelentősen segítették a beruházások, amelyek értéke a 2009-es 5500 milliárd forintról 2021-re 12 511 milliárd forintra nőtt.

Az Orbán-kormány a válságkezelések időszakában is nagyon fontosnak tartotta, hogy a foglalkoztatás ne zuhanjon össze. Ezért az intézkedések is azt segítették, hogy a munkaadók ne kezdjenek tömeges elbocsátásokba, aki pedig elveszíti az állását, minél hamarabb újra el tudjon helyezkedni. Ennek eredménye az lett, hogy megközelítette a 4,7 milliót a foglalkoztatottak száma, amelyre a rendszerváltás óta nem volt példa. Beszédes adat, hogy 2009-ben még csak 3,7 millió ember dolgozott, ami az egyik rákfenéje volt a magyar gazdaságnak. A munkanélküliségi ráta akkor 12 százalékos volt, míg 2021-ben mindössze 3,8 százalékon állt a mutató. A balliberális kormányzás idején kevesen dolgoztak, viszont nagyon magas volt az adóteher. Ehhez rettentő alacsony bérszínvonal társult.

A bruttó átlagkereset 198 ezer forint volt, míg tavaly már 438 ezer forint. A minimálbér 2010-ben 73 ezer forint volt, az idei év januárjától viszont már kétszázezer forintra emelkedett. Ez magasabb, mint amennyi a balliberális kormányzás idején az átlagbér volt.

A magyar gazdaság ellenálló képességét jelentősen javította az államadósság szerkezetének kedvező változása is. A külföldiek kezében lévő államadósság aránya ugyanis 2009-ben még hatvan százalék volt, ez a múlt évre harminc százalékra csökkent.

A magyar lakosság 2009-ben ráadásul még csak háromszázalékos arányban vette ki a részét az adósság finanszírozásából, ezt mára sikerült 24 százalékos szintre feltornázni.

Ez nagyon nagy előnyt jelent. Szintén kedvező, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság kezelése után ismét csökkenő pályára állt az államadósság. Varga Mihály pénzügyminiszter a minap ismertette, hogy a vártnál jobban, 76,8 százalékra csökkent GDP-arányosan a teher mértéke 2021 végére, a költségvetési hiány pedig 6,8 százalék lett a várt 7,5 százalék helyett. Jelezte azt is, hogy míg Magyarországon apadt az államadósság mértéke, az uniós tagállamok átlaga meghaladta mára a kilencven százalékot, az Európai Bizottság szerint pedig tovább nő az összesített mutató. A miniszter hozzátette: helyes döntés volt, hogy Magyarország nem megszorításokkal, hanem támogató-segítő költségvetési politikával kezelte a válságot. Helyes döntés volt az is, hogy a kormány a külföldiek szerepét az adósság finanszírozásában csökkentette, a magyar családok súlyát pedig növelte. Felidézte, hogy a múlt év végén megnövelték a pénzügyi tartalékokat, így a háború kitörése előtt mérsékelték az ország pénzügyi kitettségét.

Kedvező változást mutat az is, hogy háztartások nettó pénzügyi vagyona is jelentősen emelkedett, ez 2009-ben 18,1 ezermilliárd forint volt, míg 2021-ben meghaladta a 62 ezermilliárd forintot. Az állam is gyarapodott, miután az állami vagyon értéke ezen időszak alatt 11 650 milliárd forintról 19 401 milliárd forintra emelkedett.

Borítókép: Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) hirdetés, plakát (Fotó: Világgazdaság/Kallus György)