Eltérően változnak a vásárlói szokások

A termékek és a szolgáltatások árának emelkedése a kutatás során megkérdezettek 62 százaléka szerint az alacsonyabb jövedelműeket érinti a leginkább hátrányosan, de majdnem minden második válaszadó úgy véli, hogy a közepes és a magasabb keresetűek is megérzik a megnövekedett terheket. Emiatt a vevők visszafogják a fogyasztásukat, olcsóbb árucikkekre váltanak, és kevesebbet vásárolnak a nem létfontosságú készítményekből.

A válaszadók leginkább (38 százalék) ruházati cikkekre, szépségápolási és kozmetikai szerekre (35 százalék), valamint alkoholra (30 százalék) költenek kevesebbet. Sokan azonban már a friss (20 százalék) és a csomagolt élelmiszerek (19 százalék) esetében is inkább az olcsóbbat választják. Az emelkedő megélhetési költségek miatt a megkérdezettek majd kétharmada kezdene el megtakarítani a közeljövőben, míg tízből négy ember már most is igyekszik félretenni.

– Az emelkedő infláció miatt az emberek világszerte, így Magyarországon is egyre jobban vigyáznak a pénzükre. Nagyobb költésre csak egyedi ajánlatok vagy emlékezetes programok miatt lesznek hajlandók, így a kereskedők sem ülhetnek ölbe tett kézzel – hangsúlyozta a kutatást bemutató közleményben az EY üzleti tanácsadással foglalkozó területének vezetője.

László Roland szerint a boltoknak, áruházaknak ennek tudatában kell átalakítaniuk termékeiket, szolgáltatásaikat és értékajánlatukat is. Aki időben és jól reagál, akár növelheti is az eladásait, a tétlenül árat emelő cégek azonban szemben találhatják magukat a kereslet drasztikus csökkenésével.

A felmérés szerint a fogyasztók ugyanakkor minden eddiginél jobban vágynak az élményekre. Szeretnék bepótolni a pandémia során elmaradt programokat, és elmenekülni a nehézségek elől.

A válaszadók csaknem fele (45 százalék) még inkább a pillanatnak szeretne élni. Ennek következtében a vásárlók 42 százaléka tervezi, hogy többet költ élményekre, ugyanakkor tízből négyen ezeket az otthonukban szeretnék megélni.

