Nem kell gabonahiánytól tartani

Bizakodásra adnak okot a világ gabonakészletei – derült ki a Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) legfrissebb jelentéséből.

A szervezet előrejelzése szerint a világ búzatermése 2022-ben ­várhatóan eléri a 784 millió tonnát, ami 1,1 százalékkal haladja meg az előző évi szintet. A gabonakészletek a 2022-es szezon zárásakor az előrejelzések szerint 2,4 százalékkal nőnek a nyitószinthez képest.

A becslés elkészítése során a szakemberek figyelembe vették azt a tényt is, hogy az Ukrajnában télen bevetett terület legalább húsz százalékát nem takarítják be a közvetlen pusztulás, a hozzáférési nehézségek vagy a betakarítási eszközök hiánya miatt. Szintén tekintettel voltak a tartósan kedvező időjárási körülményekről szóló jelentésekre, valamint az Észak-Amerikában, Kínában, Indiában, az EU-ban és máshol várható termelési tendenciák kedvező alakulására.

A FAO szerint a készletek és a felhasznált gabona várható mennyiségének aránya ebben a szezonban 29,7 százalék lesz, ami kissé elmarad az előző évi szinttől, de még így is viszonylag kényelmes ellátottságot jelent.

Az egyes gabonafélék közül a rizs felhasználása rekordot dönthet az idén, de a kukorica és a búza esetében is növekedés várható. Az előrejelzések alapján a világ teljes gabonafelhasználása 2021–2022-ben eléri majd a 2,478 milliárd tonnát.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Oláh Tibor)