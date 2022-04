Terven felüli eredményekkel zárta a tavalyi évet a Takarék Jelzálogbank

A változó piaci környezet ellenére terv feletti eredménnyel zárta a Takarék Jelzálogbank a 2021-es évet, miután egy év alatt 40,7 százalékos növekedéssel 2,7 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el. Az auditált pénzügyi jelentés szerint a jelentős növekedéshez a második félév kimagasló, 1,6 milliárd forintos eredménye is hozzájárult – közölte a pénzügyi intézmény. A bank nettó üzleti eredménye tavaly 787 millió forintra rúgott, ami 10,7 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest, átfogó jövedelme egy esztendő alatt 37,2 százalékkal 2,25 milliárd forintra nőtt, mérlegfőösszege az egy évvel korábbi szintről 8,6 százalékkal 665 milliárd forintra gyarapodott. Az eredmény köszönhető a Takarék Jelzálogbank nettó kamatjövedelem-gyarapodásának is, amely a 2020. évihez viszonyított egymilliárd forintos (32,3 százalékos) növekedést követően elérte a 4,2 milliárd forintot. Ez részben a refinanszírozásból származó kamatbevételek folyamatos emelkedését tükrözi, de az állampapír-portfólió kamateredménye is szerepet játszott a növekedésben.

A bank refinanszírozott állománya két számjegyű, 15,5 százalékos bővülést ért el: a 2020. évi 287,1 milliárd után 2021-ben 332 milliárd forintra rúgott. A refinanszírozott hitelállomány 94,6 százaléka a Magyar Bankholding-csoport tagbankjaihoz köthető, azonban a Takarék Jelzálogbank továbbra is refinanszíroz a csoporttól független kereskedelmi hitelintézeteket is.

Nagy Gyula, a Takarék Jelzálogbank vezérigazgatója hangsúlyozta: „A Takarék Jelzálogbank 2021-es eredményei alapján rendkívül stabil és tőkeerős, a fenntarthatóságban is élenjáró szereplője a piacnak, és a forgalomban lévő jelzáloglevelek alapján magabiztosan tartja pozícióját.” Martzy Antal, a Takarékbank és egyben az MKB Bank pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese rámutatott: „A Takarék Jelzálogbank hasonló stabilitással és tőkeerővel rendelkezik, mint a március 31-én egyesült MKB Bank. A Takarék-csoport 2023 májusáig megvalósuló csatlakozásával egy egységes és szilárd, magyar tulajdonban lévő nagybank jön létre a Magyar Bankholding hármas bankfúziójának keretében, amiből az ügyfelek csak profitálni fognak.”

A Takarék Jelzálogbank által kibocsátott, piacon lévő jelzáloglevelek névértéke 2021. év végén elérte a 323 milliárd forintot, ami éves szinten 3,5 milliárd forintos (1,1 százalékos) növekedést jelent.

A bank részesedése a szegmensben 2020 végéhez képest 0,6 százalékponttal húsz százalékra emelkedett, így a Takarék Jelzálogbank a forgalomban lévő jelzáloglevelek alapján magabiztosan tartja a második pozíciót a jelzáloglevél-piacon. A Takarék Jelzálogbank tevékenysége elsősorban a jelzáloglevél kibocsátásra terjed ki, ennek megfelelően tavaly is havi rendszerességgel jelent meg kibocsátásokkal a piacon.

A bank fontos célja a zöldjelzáloglevelek súlyának fokozatos növelése a teljes forrásállományon belül.

A Takarék Jelzálogbank 2021-es üzleti és pénzügyi működésében új, kedvező piaci körülményt jelentett az MNB által 2021. augusztus 2-án elindított, kétszázmilliárd forint keretösszegű Zöldjelzáloglevél-vásárlási program.

Tavaly a nehezedő piaci körülmények ellenére a Takarék Jelzálogbank tizenkét nyilvános aukció keretében 24,5 milliárd forint összesített névértékben bocsátott ki öt- és tízéves jelzálogleveleket. Emellett megalkotta és független nemzetközi szakértő által hitelesíttette Zöldjelzáloglevél-keretrendszerét, amely lehetővé tette, hogy 2021 októberében kibocsáthassa első zöldjelzáloglevelét. Az ötéves lejáratú, fix hozamú értékpapírból a bank ötmilliárd forintnyit értékesített. 2022 első negyedévben további 7,4 milliárd forintnyi öt- és tízéves zöldjelzáloglevelet bocsátott ki a bank.

– Az energiaárak és a klímaválság elleni intézkedések sora világosan megmutatta, hogy az épületek energiahatékonyságának javítása meghatározó fontosságú lesz az előttünk álló években. Ez a tendencia a jelzáloghitelezésben és a jelzáloghitelek refinanszírozásában is új finanszírozási megoldásokat és változó befektetői értékrendet fog eredményezni. A Takarék Jelzálogbank a 2021-ben indult Zöldjelzáloglevél-keretrendszerével az új trend egyik zászlóvivője szeretne lenni – jelentette ki Nagy Gyula.

A bank 2022 februárjában első magyar jelzálogbankként megkapta az európai energiahatékony jelzálog védjegyet (Energy Efficient Mortgage Label), amely minősítést objektív kritériumok alapján az Európai Jelzálogszövetség mellett működő független nemzetközi tanácsadó testület ítél oda.

Borítókép: Az épületek energiahatékonyságának javítása érdekében napelemeket szerelnek fel egy lakóház tetejére (Fotó: Kisalföld/Nagy Gábor)