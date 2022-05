Újjáéledhetnek a város titkos tartalékai

Újabb négy területet jelölt ki egy múlt heti kormányrendelet rozsdaövezeti akcióterületként, azaz olyan lakásfejlesztésre alkalmas helyszínként, mely barnamezős beruházásként valósul meg.

Az újrahasznosításra szolgáló kormányzati program célja, hogy a lepusztult, elhagyott ipari területeket helyreállítsák, kármentesítsék, azokon lakásokat építsenek.

A lakásfejlesztést itt azzal is ösztökélik, hogy a vevők az eleve kedvezményes, ötszázalékos áfát is visszaigényelhetik, vagyis adómentesen tudnak új építésű otthont vásárolni (a folyamatban lévő fejlesztéseknél az adó-visszaigénylés visszamenőlegesen nem vehető igénybe, csak a vételár újabb részletére vonatkozik, illetve az újonnan szerződő vásárlók számára vehető igénybe). Korábban két akcióterületet jelölt ki a Rozsdaövezeti Bizottság: a Váci út 152–156. számon elterülő telek, a korábbi Láng Gépgyár területén egymilliárd euró értékű városnegyedet tervez a fejlesztő, a másik a IX. kerületi Közvágóhídnál egy már építés alatt álló fejlesztés helyszíne, ahol tíz lakóépületet, négy irodát, egy hotelt és bevásárlóutcát is kialakítanak.

A kormányrendelet három IX. kerületi projekt mellett egy X. kerületit nevesít.

Utóbbi a rendelet maghatározása szerint „korábban kialakított lakópark fejlesztésére irányuló beruházás további négy ütem megvalósításával és óvoda létesítésével”. A XI. kerületi Barázda utca egy telkén „folyamatban lévő lakóparkfejlesztés további ütemeinek kialakítása” kapott zöld jelzést, a Fehérvári úton, a Budafoki kocsiszínnel szemben pedig másfél hektáros telken „meglévő, vegyes funkciójú ház átalakítása és bővítése” veheti kezdetét. A negyedik terület a Kopaszi-gátnál épülő BudaPart beruházást takarja. Schrancz Mihály, az utóbbi beruházást végző Property Market ügyvezető igazgatója a kijelölés apropóján azt mondta,

a rozsdaövezetek a város titkos tartalékának számítanak, ezért a bejelentett „első fecskéket” újabb és újabb akcióterületek kijelölése fogja követni Budapesten és vidéken egyaránt.

Elmondása szerint eddig 46 területre érkezett kezdeményezés a bizottsághoz, amelyből 16 akcióterületté minősítését támogatták az említett hat terület jóváhagyása mellett.

