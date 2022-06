Bezárja németországi gyárát a Ford

Az autóipar zöldfordulatának sok áldozata lesz a közeljövőben Európában és különösen Németországban, jósolták a szakértők, és az első jelentős áldozat máris beazonosítható.

Az amerikai székhelyű Ford európai leányvállalata három év múlva befejezi az autógyártást Saarlouisban, ahol a márka népszerű modellje, az alsó-középkategóriás Focus modellcsalád készül, ma még belső égésű, valamint hibrid hajtással.

A több mint fél évszázada üzemelő gyár azért húzza le a rolót, mert a jövőben csak elektromos hajtású autókat kíván gyártani, és erre a tevékenységre alkalmasabbnak találtak egy spanyolországi helyszínt. A mintegy 4600 munkavállalót foglalkoztató üzemben nagy felháborodás fogadta a bejelentést, és a helyi politikusok is tiltakoznak – tette közzé az Automobilwoche. A hárompárti német szövetségi kormány csúcsminisztere, a Zöldek egyik németországi vezetője, Robert Habeck azt mondta, hogy sajnálja a Ford döntését, illetve csalódottságának adott hangot – közölte a Die Zeit.

Mindez kevéssé hiteles a vezető politikus szájából, hiszen éppen a zöldlobbi az, amely az utóbbi évtizedben és 2015 után egyre hangosabban követelte a közlekedés, azon belül a közúti közlekedés szénlábnyomának csökkentését, a járműipar visszaszorítását, a személygépkocsi-gyártás, -forgalmazás, és -használat redukálását. Az Európai Bizottság által megalkotott jogszabályok az ezredforduló óta egyre inkább megkötötték az autógyártók kezét, a kibocsátási határértékek folyamatos szigorítása miatt az európai és nem európai márkáknak alaposan át kellett gondolniuk üzletpolitikájukat.

Az Opel korábbi tulajdonosa, a szintén amerikai General Motors 2018-ban hasonló okokból adta el a tradicionális német gyártót a francia PSA-csoportnak, amely aztán a Stellantis része lett. Az Opel németországi gyáraiban azóta töredékére csökkent a termelés, számos telephelyet bezártak, az egykori cégközpontban, Rüsselsheimben több üzemcsarnokot el kellett dózerolni.

A Ford esetében kínálkozik az Opellel vonható párhuzam. Bár a Ford of Europe nem távozik a kontinensről, de láthatóan csökkenti jelenlétét, és a VW-vel kötött együttműködés révén mérsékelni igyekszik a fejlesztésre fordított erőforrásokat is. Az, hogy a németországi telephely alulmaradt a spanyolországi Valencia városában működő üzemmel szemben, nem meglepő. Az energia, a munkaerő és számos más költség szintje Németországban magasabb, sőt nem egy esetben Európában a legmagasabb. Szakértők már tavaly ősszel is jelezték, hogy

Németország mint gyártói helyszín elvesztette versenyképességét.

Európa autóiparában egy korszak véget ér a Ford Saar-vidéki gyárának bezárásával. A márka 2020. június 13-án ünnepelte a saarlouisi üzem 50. évfordulóját. Két évvel később már senkinek nincs kedve ünnepelni. Az első Escort 1970. január 16-án gördült le a futószalagról, akkor egy 1,1 literes, 40 lóerős négyhengeressel. Az 1960-as években az akkori szövetségi kancellár, Ludwig Erhard javasolta a Saar-vidéket a Ford gyártási helyének, mivel az ottani gazdaság válságba került. Henry Ford II. a megnyitóbeszédében azt mondta, hogy az új munkahelyek teremtése ezen a területen nemcsak a Saar-vidék lakosságának, hanem a Fordnak is előnyös lesz. Ez az előny mára semmivé lett.

