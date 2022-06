Folytatódott a hazai FinTech szektor bővülése

Kiemelik: a Magyarországon működő FinTech-cégek között továbbra is a kisvállalkozások dominálnak, a szektor közel nyolcvan százaléka mikro- vagy kisvállalkozás, ugyanakkor egyedülálló módon számos esetben már mikrovállalkozásként is nyereségesen működnek, és az exporttevékenységben is egyre aktívabbak a magas hozzáadott értékkel rendelkező cégek. A leggyakoribb szolgáltatási kör a szereplők csaknem kétharmadánál továbbra is a pénzügyi szoftverfejlesztés és a rendszerintegráció, a fizetési szolgáltatások, valamint az adatelemzés és az üzleti intelligencia.

Minden negyedik hazai FinTech-cég részesült már kockázatitőke-befektetésben, és az elmúlt időszakban a szektorban dolgozók köre is bővült, 2021 végére harminc százalékkal, több mint nyolcezerre. A pénzügyi szoftverfejlesztéssel és rendszerintegrációval foglalkozó cégek száma az előző évivel azonos mértékben nőtt a tárgyévben is, így ezek immáron a szektor cégeinek több mint negyedét adják.

Az előző évhez képest a hazai szektorban kisebb részaránnyal rendelkező szegmensek közül – a globális trendekkel összhangban – növekvő aktivitást mutatott a kiberbiztonság, a befektetés, a finanszírozás és biztosítás, valamint a digitális transzformációs tanácsadás területe is.