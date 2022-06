Tömeges leépítés jöhet a Teslánál

Nagyon rossz előérzeteiről írt a gazdasággal kapcsolatban Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója, ezért a cégének le kell építenie a munkahelyek tíz százalékát – idézi a távirati iroda a Reuters hírügynökséget, amely a vállalatvezető által küldött belső levélre hivatkozva közölte ezt pénteken. A Teslának és leányvállalatainak csaknem 100 ezer alkalmazottja volt 2021 végén.

A hírügynökség jelentése szerint Musk elektronikus üzenetet küldött csütörtökön a Tesla vezetőinek, amelyben arra adott utasítást, hogy

a vállalatnál világszerte szüneteltetni kell a munkaerő-felvételt.

Felidézik, hogy legutóbb a milliárdos azt közölte az alkalmazottaival, hogy véget ért a távmunka és térjenek vissza az irodába, ellenkező esetben máshol „mímeljék a munkát”.

A Reuters kiemeli, hogy

Elon Musk az elmúlt hetekben többször felhívta a figyelmet a recesszió veszélyére.

Május közepén például egy konferencián úgy fogalmazott, hogy a recesszió már megérkezett, és a helyzet csak rosszabb lesz. A vállalatvezető szavai szerint a következő egy-másfél év „kemény menet lesz”. Később egy Twitter-felhasználó kérdésére a befektető megerősítette, hogy recesszió közeleg, amit a válaszában jó dolognak nevezett. Mint akkor fogalmazott,

túl régóta ömlött pénzeső a bolondokra. Itt az ideje, hogy néhányan csődbe menjenek.

A Reuters arra is kitért a cikkében, hogy a Tesla által is gyártott elektromos járművek iránti kereslet továbbra is erős, és a hagyományos mutatók egyelőre nem jeleznek visszaesést. Igaz, hogy

a vállalat azzal küzd, hogy tetemes költségekkel járó, koronavírus-járvány miatti leállás után újraindítsa a termelést a sanghaji gyárában.

– Elon Musk rossz érzését sokan osztják – nyilatkozta az ING holland bank egyik vezető munkatársa. Carsten Brzeski szerint ugyanakkor nem globális recesszióról van szó. Mint jelezte,

arra számítanak, hogy a világgazdaság az év vége felé lehűl, főleg az USA vonatkozásában, míg Kína és Európa nem fog fellendülni.

A pesszimista számításokkal több gazdasági vezető egyetért, így például Jamie Dimon, a JPMorgan Chase & Co vezérigazgatója és John Waldron, a Goldman Sachs elnöke. Előbbi szakember szerint „egy hurrikán közelít felénk” – idézik a gondolatait, amelynek kapcsán azt is megemlíti a hírügynökségi írás, hogy

az Egyesült Államokban negyvenéves csúcson az infláció, így jelentősen nőttek az amerikai állampolgárok megélhetési költségei.

Eközben a központi bank szerepét betöltő Federal Reserve-nek úgy kellene visszafognia a keresletet, hogy fékezze az inflációt, ugyanakkor ne vezessen recesszióhoz.

A Teslára valóban kissé rájár a rúd: az elmúlt időszakban több elemző csökkentette a cég papírjainak várható árát a kínai lezárások miatti termelési és szállítási nehézségek miatt, mivel a kínai szállítmányok kiesése jelentős, a Tesla globális forgalmának valamivel több mint egyharmadát tették ki.

