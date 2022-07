Brutális áremelkedés Horvátországban: annyi a kenyér ára, mint a húsé

Az egyik gabonafelvásárló igazgatója a helyzettel kapcsolatban kiemelte: azért is nő a kenyér ára, mert a búza felvásárlási ára kilónként egy kunával, azaz 14 eurócenttel nőtt a tavalyihoz képest. Nada Barisic ugyanakkor hozzátette: még mindig vannak olyan kenyerek, amelyek olcsóbban hozzáférhetők a lakosok számára. Példaként említette a félbarna kenyeret, melynek kilogrammonkénti ára egy euró harminc cent.

A speciális kenyerek esetében az a probléma, hogy az előállításukhoz szükséges nyersanyag megdrágult. Így például emelkedett a különböző növényi olajok ára is

– tette hozzá az igazgató, aki szerint az emelés ellenére óriási gondokkal küzdenek a horvát pékek a jelentősen emelkedő előállítási költségeik miatt.

Teljesen más a helyzet a Horvátországgal szomszédos Szerbiában, ahol a kenyérért hatósági árat kell fizetniük az embereknek. Ott a legolcsóbb, Száva típusú kenyér 49 dinárba, azaz negyven eurócentbe kerül, és a legdrágább fajta ára sem haladja meg a másfél eurót. A hús árát is korlátozta a belgrádi kormány. A sertéscomb már tavaly óta az árstop alá esik, míg a lapocka, a tarja és a karaj idén jú­lius közepe óta. Ezzel sikerült a korábbi árakat kilónként átlagosan egy euró­val csökkenteni. Jelenleg ezekért a termékekért négy és fél–hat eurót kell fizetni a boltokban. A kabinet a csirkehús esetében az árrést tíz százalékban maximálta, így ennek a húsárunak is esett az ára.

Vélhetően emiatt is számít arra a balkáni ország pénzügyminisztere, hogy a következő időszakban csökkenni fog az infláció. „A Szerbiai Nemzeti Bank várakozásai szerint megállhat az infláció, sőt a következő hónapokban mérséklődhet is. Ugyanezt várják több euró­pai országban is. Remélem, hogy így lesz” – mondta a szerb állami hírügynökségnek, a Tanjugnak Sinisa Mali.

Júniusban egyébként 11,9 százalékos volt az éves drágulás Szerbiában. A pénzromlás ellen nemcsak az alapvető élelmiszerárak, hanem az üzemanyag és az energiatarifa korlátozásával is küzd a szerb kabinet.

