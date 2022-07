Magyar sertéshúst a grillrácsra!

A kereskedelemnek és a fogyasztóknak is fontos szerepe van abban, hogy a jelenlegi háborús helyzetben a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar is talpon maradjon. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára jelezte: háborús helyzet van, amely a mezőgazdasági termelőket, élelmiszeripari vállalkozásokat, a kiskereskedelmet és a fogyasztókat is érinti, a háborús infláció ugyanis mindenkit sújt. – Ebben a gazdasági helyzetben a hazai kiskereskedelemtől a tárca azt várja, hogy a lehető legnagyobb mértékben magyar termelésből származó termékeket, köztük sertéshúst kínáljon a fogyasztóknak – hívta fel a figyelmet az államtitkár. Majd hozzátette: a fogyasztók választását azzal tudják segíteni, hogy az áruházakban magyar zászlóval jelölik a magyar termelésből érkező húsokat, és hangsúlyozta a magyar húsipari termékek kiváló minőségét és megfelelő mennyiségét.

A távirati iroda tájékoztatása szerint az államtitkár megjegyezte, Magyarország 96 százalékban önellátó sertéshúsból. Az ellátásbiztonság fenntartása pedig akkor valósulhat meg, ha nemcsak a kormányzat, hanem a magyar fogyasztók is a magyar sertéshús mellett teszik le a voksukat.

A hazai sertéságazat ugyanis az elmúlt hónapokban tapasztalt meredek áremelkedés ellenére sincs kedvező helyzetben. Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke elmondta: bár az év elejéhez képest 60-65 százalékkal nőtt az élő sertések ára, ám a takarmány, valamint az energiahordozók drágulása és a bérek emelkedése jelentősen emeli a termelés önköltségét is. – Ebben a helyzetben nem hitegethetjük a magyar fogyasztót azzal, hogy a sertéshús ára a következő időszakban szinten maradna, sajnos valószínű, hogy további, folyamatos és érdemi növekedéssel kell szembesülnünk – szögezte le a szakember.

A kis- és a nagykereskedőket, valamint a fogyasztókat azonban arra kérte, hogy a patrióta szolidaritás jegyében, tudatos vásárlóként, magyar sertéshúst és magyar sertéshús-készítményt vásároljanak az üzletekben. Ezzel ugyanis biztosítani tudják, hogy az ágazat túlélje a mostani válságos helyzetet, a hazai sertéshúsnak pedig hosszú távon biztos helye legyen a magyar boltok polcain.

A vásárlók döntésének fontosságára hívja fel a figyelmet az idei sertéshús fogyasztását ösztönző kampány is, amelyet az az Agrárminisztérium (AM), az Agrármarketing Centrum (AMC) és a Magyar Húsiparosok Szövetsége idén tizedik alkalommal indított el. Giczi Gergely, az AMC ügyvezető-helyettese elmondta, a július 5-től augusztus 31-ig tartó kampány időszakában ezúttal a sertéshúsból készült grillételekre helyezik a hangsúlyt. – Az elmúlt tíz évben, évente egy-egy kilogrammal sikerült Magyarországon növelni a sertéshús fogyasztást, a 2013-as 24 kilogrammról 33 kilogramm körüli mennyiségre. A magyar fogyasztás a hazai sertéstenyésztésnek és feldolgozásnak erős bázisa, amit meg kell őrizni, hogy a szektor minél jobb helyzetbe kerülhessen – jegyezte meg az ügyvezető-helyettes.

Sikeres az együttműködés. A magyar gazdák pedig a továbbiakban is számíthatnak a kormány támogatására – közölte tegnap Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos, miután egyeztetett Jakab Istvánnal, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnökével. Nyitrai Zsolt közölte, a nemzeti kormány minden időben a magyar gazdák oldalán áll. A kormánnyal folytatott együttműködés eredményei közül kiemelkedik az uniós agrártámogatásokhoz kapcsolódó állami hozzájárulás növelése, amely kivételesen szerencsés helyzetet teremt a magyar élelmiszer- és mezőgazdaság számára. – A nemzet sorsa függ attól, hogy az eddigi eredményeket sikerül-e a következő években is megőrizni – erre már a Magosz elnöke hívta fel a figyelmet. Jakab István fontosnak nevezte, hogy a magyar földet magyar tulajdonban kell tartani, az ország erőforrásait hatékonyan kell fölhasználni, és meg kell teremteni az élelmiszer-önrendelkezést a Kárpát-medencei gazdák összefogásával.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: 123RF)