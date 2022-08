Menczer Tamás: A Gazprom megkezdte a már leszerződött mennyiségen felüli gázszállítást Magyarországnak

A Gazprom péntek reggel megkezdte a már leszerződött mennyiségen felüli gázszállítást Magyarországnak

– közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében.

Az államtitkár a szombati bejegyzésben azt írta, a Magyarország szomszédságában zajló háború és az arra adott szankciós válaszok miatt Európa súlyos energiaellátási válsággal néz szembe. A drámai földgázár-emelkedés ellenére a kérdés ma már elsősorban nem is az, hogy mennyibe kerül a gáz, hanem az, hogy lesz-e elég a téli időszakra – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. A politikus hangsúlyozta, hogy Magyarország élenjár a gáztárolók fogyasztásarányos töltöttségét tekintve. A 32 százalék feletti szint normális időkben elegendő is lenne – különösen, hogy az európai átlag 20 százalék alatt van –, de most sajnos nem normális időket élünk, így abszolút biztosra kell mennünk – fogalmazott.