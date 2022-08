Ezer kilométernyi mellékút újulhat meg idén

Az országos közútkezelő idén is költségvetési, hazai, illetve európai uniós források bevonásával végeztethet teljes körű felújítási munkákat – áll a szervezet lapunkhoz eljuttatott közleményében. A külső szakvállalkozások bevonásával megvalósuló fejlesztésekben közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélik ki a szakemberek, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítik, megerősítik, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe teszik, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodnak a cégek. Vagyis a felújításokban érintett szakaszokon átfogó beruházásokat végeznek el.

Nemcsak a burkolatot, hanem a felfestéseket és a közúti jelzéseket is megújították. Fotó: (NIF)

Az elmúlt években egyre több útfelújítás valósulhatott meg az állami utakon.

Idén eddig 523 kilométernyi országos úton már végeztek a kivitelezők a munkákkal, és további 493 kilométernyi szakaszon jelenleg is dolgoznak a szakemberek.

Tehát év végéig több mint ezer kilométernyi útszakaszt érintenek majd ezek a munkák. A lezárult és megvalósítás alatt lévő beruházásokon kívül a további, előkészítés alatt álló projektek megvalósításának menetrendjét újra ütemezik és felülvizsgálják a szakemberek a kormányzati elrendelések alapján. Valamennyi érintett és a közútkezelő is azon dolgozik, hogy a szükséges források rendelkezésre állása esetén újabb projektek indulhassanak el, hogy növelni tudják a felújított útszakaszok arányát az országos közúthálózaton.

A Magyar Közút minden évben előre meghatározott költségvetési forrásból végezheti el a több mint 32 ezer kilométeres állami közúthálózat üzemeltetési és fenntartási feladatait. A teljes körű felújítási munkák ezenfelül, külön elrendelés alapján, országos útfelújítási programokon keresztül, az ahhoz szükséges hazai vagy európai uniós források felhasználásával valósíthatók meg. Az elmúlt években a teljes körű felújítási munkák volumene is évről évre növekedett, de még ezt is meghaladta az a forrás, amit a társaság a Magyar falu programon keresztül kapott a nagy felületű felújítási munkákra. Ezt jól mutatja, hogy

míg 2020-ban 87 ezer, addig 2022-ben a tervek szerint már mintegy 300 ezer tonna aszfaltot dolgozhatnak be a közútkezelő szakemberei.

Emellett a kormány létrehozta a Falusi útalapot, amely a három, négy, öt számjegyű mellékutak felújítását célozza. A nagy útfelújítások során három év alatt 211 milliárd forint értékben, több mint 1400 kilométer úthálózatot újítottak meg, illetve van, ahol még most is tartanak a munkák. A program 2021-ben indult, és a 2021–2022–2023-as éveket öleli fel.

Ahhoz, hogy a Magyar Közútnál, az alaptevékenységükön felül, ennyi munkát el tudjanak végezni, a rendelkezésre álló gépláncparkot is bővíteni kellett.

A támogatási forrásoknak köszönhetően két év alatt hatról tízre emelkedett a Magyar Közút saját gépláncainak száma,

a legújabb néhány hete állt szolgálatba a társaság jászberényi mérnökségén. A társaság az idei évre tervezett országos munkák 75 százalékát már be is fejezte a nagyobb kapacitásoknak köszönhetően.

Borítókép: A szervezet több új útépítő berendezést kapott (Fotó: NIF)