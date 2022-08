Tovább drágul az áram Szerbiában

Drasztikus az energetikai helyzet egész Európában – így fogalmazott a szerb bányászati és energetikai miniszter. Zorana Mihajlovic a Happy TV műsorában elmondta, hogy emiatt Szerbia is jelentős energiabehozatalra szorult. A tárcavezető kiemelte: jelentősen drágult az áram a világpiacon. Jelenleg több mint ötszáz euróba kerül egy megawattóra, egy évvel ezelőtt ugyanez mindössze kilencven euró volt.

„Ezek nem normális árak, amelyeket egyetlen ország sem tud kigazdálkodni. Eddig másfél milliárd eurót költöttünk el az idén csak villany és földgáz vásárlásra” – nyilatkozta a miniszter.

– Szerbiának télen is szüksége lesz elektromos áram behozatalára, és azon kell gondolkodni, hogy miként spóroljunk vele, illetve, hogy miért pazarolunk el ennyi energiát – fűzte hozzá Zorana Mihajlovics. A tárcavezető szerint ugyanakkor még mindig a balkáni országban kapják legolcsóbban a fogyasztók az áramot, a szeptemberre bejelentett 6,5 százalékos drágulás sem befolyásolja nagyban a családok költségeit. A számítások szerint nagyjából 250 és 320 dinár közötti többletköltséggel kell számolniuk az embereknek, ez az összeg a legrosszabb esetben sem haladja meg a három eurót.

„Számunkra az a legfontosabb a jelenlegi helyzetben, hogy előteremtsük a pénzt arra, hogy márciusig vásárolni tudjunk energiaforrásokat, illetve, hogy saját magunk is előállítsunk áramot. De arra is törekednünk kell, hogy megtaláljuk, hogy kitől tudunk elegendő energiát venni, mert nem csak Szerbia akar beszerezni ezekből. Az árakon keresztül már érezhető a türelmetlenség az európai börzéken” – hangsúlyozta Zorana Mihajlovics.

A miniszter szerint a spórolás első lépését az energiahatékonyság jelenti. Az ablakok, az ajtók cseréje jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb energiát felhasználva tudjunk fűteni. Szerbiában éppen ezért a kormány és az önkormányzatok is támogatásnak adnak, hogy az emberek energiatakarékosabbak legyenek, így például a szigetelés és az ablakcsere költségeinek egy részének fedezik, valamint a napelemek telepítésére is lehet kérni támogatást. Mihajlovics ugyanakkor az állami befektetések fontosságát is hangsúlyozta.

„Ha a szerbiai villanytermelő és -elosztó vállalatban már korábban beruházások történtek volna és új üzemek épültek volna, akkor nem lennénk a mostani helyzetben. Ahogy az úthálózatot fejlesztjük, úgy kell befektetni a villamosenergia-rendszerbe is. Ha az energetikai helyzetünk nem stabil, akkor Szerbia sem lehet független” – jegyezte meg a miniszter.

A Balkánon már több ország is korlátozásokra készül, így Észak-Macedónia is. Szerbia egyelőre a kikapcsolások helyett inkább arra törekszik, hogy biztosítsa az áramtermelés stabilitását – mondta a szerb kormányfő. Ana Brnabics a Prva TV-nek kiemelte: sok turista éppen azért látogat el Belgrádba az ünnepekre, mert ez az egyik legszebb és legfényesebb város, és a díszkivilágítás lekapcsolása ártana a turizmusnak. A miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy Szerbia nem kerül olyan helyzetbe, hogy drasztikus megszorításokat hajtson végre.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Oláh Tibor)