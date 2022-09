Az MNB megtiltotta, hogy a SAFIS EVO Inc. engedélyhez kötött tevékenységet végezzen

Felidézték: 2018-ban azonnali hatállyal megtiltották, hogy a cég elődje, a Safis-EVO Zrt. pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytasson, továbbá 27 millió forint bírságot is kiszabtak a társaságra, amely azóta felszámolás alatt áll.

A jogsértés megállapítása esetén az MNB a Safis EVO Inc. elleni eljárást határozattal zárja le, amelynek eredményét nyilvánosan közzéteszi internetes honlapján – közölte az MNB, jelezve azt is: az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján már korábban feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen; a büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van.