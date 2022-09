Dübörög a görög turizmus

Statisztikai adatok szerint összességében hetente egymillió vendég érkezik Görögországba, ahol a legjelentősebb gazdasági ágazat az idegenforgalom. Csak júniusban három és fél millió turista üdült a görögöknél, július végére pedig a szezonban ott nyaraló külföldiek száma a 13 milliót is meghaladta, ami több mint a rekordnak számító 2019-es év teljes száma.

– A többletbevételt a kormány az energiaválság kezelésére fordítaná, mégpedig úgy, hogy különböző intézkedésekkel csökkentené a lakosság terheit – jelentette ki a kormány sajtószóvivője.

A V4NA helyszíni tapasztalatai megerősítik, hogy nőttek az árak az országban. A gyros például, ami tavaly még 2,8 euróért is kapható volt, most 3,5 euró, a nagyobb adag 5,5. Kétszemélyes halvacsorát nagyjából negyven euróért fogyaszthatunk a korábbi 25 helyett.

A nagyvárosokban is hasonlók az árak. Arányosan mindenki emelt a háborúra és az energiaárakra, valamint az inflációra hivatkozva, amely Görögországban hivatalosan 11,5 százalékos.

A zsúfolt főszezonban Görögország is szembesül a munkaerőhiánnyal. A kávézókban és éttermekben a szakképzett felszolgálók mellett sok, nyári zsebpénzért dolgozó diák és egyetemista is munkát vállal. Ilyenkor rendszerint az egész család besegít, jellemző például, hogy a családi apartmanházak takarítását a fiatalabbak végzik. Az északi vidékek emellett rendszeresen alkalmaznak albán munkaerőt is, elsősorban olyan feladatokra, amelyre a helyiek már nem szívesen vállalkoznak – mesélte a V4NA-nak egy idegenvezető.

Példaként az olívaszüretet említette: a Korfu környéki ültetvényekre télen, amikor az olajbogyót szedik, rendszeresen érkeznek albánok, akik decembertől áprilisig a hegyvidékek falvaiban élnek, és gyűjtik a fekete hálókba hulló olajbogyót, amely a görög élelmiszer-termelés egyik legfontosabb árucikke.