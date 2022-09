Jobban drágulnak a kis lakások, mint a nagyobbak

A kisebb alapterületű, eladásra kínált fővárosi lakások tempósabb drágulást könyvelhettek el az elmúlt egy év során, mint a nagyobbak – világít rá az Ingatlan.com friss elemzése, amely a fővárosi társasházilakás-kínálaton belül bemutatja a negyven négyzetméternél kisebb garzonlakásokra, valamint a 40–79 és a 80–119 négyzetméteres eladó budapesti lakásokra jellemző átlagos négyzetméterárakat.

„A korábbinál bizonytalanabb gazdasági körülmények, az infláció felgyorsulása miatt növekvő mindennapi kiadások, a rezsiszabályok változásához köthető óvatosság nyomot hagyott a budapesti lakáspiacon. Az eladásra szánt ingatlanoknál felértékelődtek a kisebb alapterületű lakások. A változás következtében a panelek és a téglaépítésű garzonok közötti árkülönbség szinte teljesen eltűnt” – idézi az elemzés Balogh Lászlót. Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hozzátette: a garzonlakások népszerűsége annak is köszönhető, hogy a kisebb alapterületük miatt ezeknek a rezsiköltsége is alacsonyabb. Ráadásul az infláció miatt az ingatlanpiacra menekülő befektetők is ezeket keresik a legjobban.

Az ingatlanpiaci portál adatai szerint szeptember közepén az eladásra kínált, legfeljebb 119 négyzetméteres budapesti lakások átlagos négyzetméterára 957 ezer forintot tett ki, ez húszszázalékos drágulásnak felel meg éves szinten.

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy ehhez képest a negyven négyzetméter alatti lakásoknál picit magasabb, 21 százalékos áremelkedés következett be, ennek eredményeként 1,02 millió forintra kapaszkodott az átlagár. Ugyanakkor ebben a méretkategóriában, azaz a panelgarzonoknál 26 százalékkal, 957 ezer forintra nőtt az átlagos négyzetméterár. A téglaépítésű társaikat 1,04 milliós összeg jellemezte, ez pedig 22 százalékos áremelkedést takar.

A 40–79 négyzetméteres lakások esetében a paneleknél harminc százalékkal, 780 ezer forintra, a téglaépítésűeknél 21 százalékkal, kereken egymillió forintra nőtt a négyzetméterár.

Az egy kategóriával nagyobb alapterületű, 80–119 négyzetméteres lakásoknál hiányoznak a panelek, hiszen azok ekkora méretben ritkának számítanak. Az ilyen méretű téglaépítésű lakásokat 988 ezer forintos négyzetméteráron kínálták a tulajdonosok eladásra, ez pedig 18 százalékos növekedést jelent éves szinten.

Az Ingatlan.com szakértője szerint utóbbiak átlagtól elmaradó áremelkedése is azt jelzi, hogy a vevők igyekeznek a kisebb alapterületű, ezáltal összességében olcsóbb lakások felé fordulni.

Borítókép: A panelek esetében 30 százalékkal nőtt a 40-79 négyzetméteres lakások négyzetméterára az elmúlt év során (Fotó: Magyar Nemzet/Kurucz Árpád)