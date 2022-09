Nem érdemes halogatniuk a családoknak a rezsiügyintézést

A kedvezményre azok is jogosultak, akik csok igénybevételével építették be a tetőteret. – Amikor legelőször elhangzott a rezsicsökkentés átalakítása, a NOE több mint ötszáz levelet kapott, és ezek jelentős része arról szólt, hogy mi lesz a többgenerációs házban élőkkel, például az együtt élő testvérekkel vagy azokkal, akiknél a nagyszülők is ott laknak, illetve akik beépítették a tetőteret – emlékeztetett Kardosné Gyurkó Katalin. Kevésszer hangzik el, de fontos tény, hogy ezekben az otthonokban az egy főre jutó energiafogyasztás jóval kisebb, mint például egy kétszemélyes háztartásban, vagyis a nagycsaládoknak kisebb a karbonlábnyomuk – jegyezte meg a NOE elnöke. A Vg.hu cikke szerint körülbelül 250 ezer többgenerációs háztartásban élő vághat neki nyugodtabban az ősznek és a télnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)