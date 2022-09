Nem mindegy, mivel festjük ki a lakást

Sok fogyasztó nem is gondolja, hogy mennyire fontos a festékes dobozon, vödrön szereplő címke információtartalma, amibe beletartozik az egészségre káros hatású VOC-tartalom is Ez a levegőben előforduló káros szénhidrogén-származékok gyűjtőneve, amelyek egy falfestékből akár öt éven keresztül is kipárologhatnak a levegőbe. Továbbá az sem mindegy, hogy van-e a terméken ökocímke minősítés.